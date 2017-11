Azulgranas de ayer y mañana

De izquierda a derecha, Iván Jiménez, Mario Martín, Ivi, Ricardo de Andrés, Nacho Valle, Barto, Jesús Blanco, José Vicente Cuéllar y Gonzalo Sanchidrián, con la camiseta del 90 aniversario. / NEREA LL

La sala Gimnástica Segoviana de los cines Luz de Castilla acogió la presentación de la camiseta conmemorativa del noventa aniversario del club azulgrana, efeméride que se cumplirá en el año 2018, en un acto que vinculó el pasado con el futuro de una entidad que quiere seguir echando raíces en la sociedad segoviana.

El periodista Antonio García Rivilla fue el maestro de ceremonias de un acto que comenzó con un vídeo realizado por cuatro alumnos del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, Álvaro Redondo, Lucía Ferrer, Francisco García y Sara García que, coordinados por Luis Rodrigo trasladaron a los presentes la idea de que la Segoviana no es sólo fútbol.

La empresa Mundo Laboral ha sido la encargada de la elaboración de la elástica azulgrana, que no será camiseta de juego, y que el directivo Juan Carlos Renedo calificó como “la camiseta de la emoción”. De aire ‘retro’, con franjas anchas y cordones en el cuello, la camiseta fue presentada en un nuevo vídeo, y posteriormente aplaudida en vivo cuando fueron bajando desde la grada al escenario, varios futbolistas que lo fueron, lo son y lo serán, de la Gimnástica Segoviana.

Así, el primero en hacer acto de presencia fue Gonzalo Sanchidrián, jugador azulgrana en los años cincuenta, al que siguió José Vicente Cuéllar, que en los años 80 fue uno de los baluartes gimnásticos. Junto a ellos hicieron acto de presencia futbolistas también muy recordados por la afición, como Jesús Blanco, Nacho Valle, Ángel Luis Bartolomé ‘Barto’, o Ricardo de Andrés.

Llegó el momento del presente, con la presencia de Ivi, y del futuro, representado en dos jóvenes jugadores, el cadete Mario Martín, y el integrante de las categorías de base de la Segoviana, Iván Jiménez. Ellos representaron a todos los futbolistas que han vestido en algún momento de sus 89 años de historia la elástica del club, y a los que Agustín Cuenca quiso dar las gracias, “porque si hoy somos lo que somos es gracias a todos los que han pasado por aquí”.

No habrá movimientos Además de la presentación de la camiseta conmemorativa del noventa aniversario de la Segoviana, la actualidad del conjunto azulgrana pasa por los cantos de sirena que están llegando a algunos jugadores gimnásticos por parte de clubes de Primera y Segunda División, cuyos filiales se están midiendo con la Segoviana en la Segunda División B. Y es que las buenas actuaciones que están protagonizando a lo largo de la temporada tanto Javi Marcos como Guille Duque no han pasado desapercibidas para algunos clubes que han sondeado la posibilidad de que ambos futbolistas segovianos, en edad sub 23, puedan recalar en sus filas.

Sobre este particular, la Segoviana es firme, y Ramsés deja clara de nuevo la posición de la entidad, “que es la de no valorar la salida de ningún jugador, siempre que dependa estrictamente de criterios deportivos. El club hizo una apuesta por los futbolistas que consiguieron el ascenso a la Segunda B, y ellos apostaron por quedarse. Los compromisos están para cumplirlos, y tanto Javi como Guille son muy importantes para nosotros, como lo son todos los futbolistas de la plantilla”.

De esta manera, y salvo sorpresa, no se esperan salidas ni llegadas al club en el mercado de invierno, más allá del alta competitiva de Álex, que avanza en la recuperación de su fascitis plantar, y ya se ejercita con balón. Su llegada será la mejor noticia para un club que nunca ha dejado de apostar por él.

