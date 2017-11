María Cuesta volverá a ser alcaldesa tras llegar a un acuerdo con el PSOE

María Cuesta ocupará de nuevo la Alcaldía de Espirdo

La concejala no adscrita María Cuesta volverá a ocupar la Alcaldía de Espirdo, tras haber alcanzado un acuerdo con el PSOE, después de la dimisión el pasado mes de octubre de la ex regidora Ana Carolina Rincón (PSOE) y la ruptura del pacto de gobernabilidad con el PP. El secretario general de los socialistas segovianos, José Luis Aceves, confirmaba ayer a esta Redacción el “principio de acuerdo” alcanzado con el grupo de concejales no adscritos, que llevará a María Cuesta a encabezar el nuevo equipo de Gobierno, con el apoyo de los socialistas.

Desde que se inició la presente legislatura, la composición del equipo de Gobierno de Espirdo resultaba, cuanto menos, curiosa, al ser designada alcaldesa la candidata del partido menos votado en las elecciones municipales. Hay que recordar que el Partido Socialista logró dos concejales en los comicios de mayo de 2015, mientras que el Partido Popular sumaba tres, y el grupo de Ciudadanos, ahora concejales no adscritos, cuatro. Estos últimos, a pesar de ser la fuerza política más votada, se quedaban fuera del equipo de Gobierno, y el PP daba su apoyo a Ana Carolina Rincón, surgiendo un pacto de gobernabilidad entre el PSOE y el PP.

Superada la mitad de la legislatura, la alcaldesa socialista hizo oficial en octubre su renuncia como regidora y concejala de Espirdo, por “las continuas controversias y desacuerdos en la comunicación interna del equipo de Gobierno”. Ahora, después de unas semanas de reuniones entre los no adscritos y los socialistas, la Alcaldía pasará a manos de Cuesta, que ya fue regidora en la anterior legislatura con el apoyo entonces del PP. Aceves justificaba ayer este nuevo organigrama en el Ayuntamiento de Espirdo “en aras de la estabilidad y la gobernabilidad del pueblo”. “Parecía lo más razonable”, apuntaba, y aunque no quiso desvelar como será el reparto de concejalías, explicó que “serán compartidas por un equipo de Gobierno formado por dos grupos políticos municipales”, teniendo en cuenta que uno es de no adscritos a ninguna formación política.

Esta Redacción intentó contactar con María Cuesta a lo largo del la jornada de ayer, pero al cierre de esta edición fue imposible.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Ayuso, enterado del acuerdo entre el PSOE y los no adscritos, afirmaba que “nadie se ha dirigido a nosotros desde que dimitió la alcaldesa”. “No me parece normal esta situación, cuando gracias a nosotros el PSOE ha tenido la Alcaldía hasta ahora”, añadía.

Javier Ayuso también subrayaba que “hay que esperar al pleno de elección de alcalde para ver qué pasa”, remitiéndose a una sentencia del Tribunal Constitucional de hace años que alude a la posibilidad o no de que un concejal no adscrito llegue a una alcaldía, sin aventurarse a concretar cual será el futuro del Ayuntamiento de Espirdo.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta del pleno en el que será elegido el nuevo alcalde, sí se sabe el nombre del concejal que sustituirá a Ana Carolina Rincón. Será Miguel Ángel Velasco.

