Sanidad plantea captar varios pacientes para prevenir riesgos de enfermedades cardiacas

La Consejería de Sanidad baraja la posibilidad de llevar a cabo una “captación activa” de pacientes “jóvenes” para prevenir factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares que podrían presentar sin saberlo y sobre los que no se actúa dado que no acuden a su médico por no necesitarlo.

Así lo aseguró el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, tras presentar el estudio ‘Riesgo de enfermedad cardiovascular en Castilla y Léon’, que analiza la evolución de 2004 a 2014 de una población representativa de la Comunidad y que refleja que aunque se incrementan los factores de riesgo cardiovascular se reduce la mortalidad por las mejoras asistenciales.

En la actualidad, la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es en Castilla y León 108,1 por 100.000 habitantes, un 11,6 por ciento inferior a la media nacional (122,4) y las tasas de mortalidad en el conjunto del país han bajado en un 55 por ciento entre los hombres y en un 59 entre las mujeres en los últimos 25 años.

Sáez Aguado explicó que, según la conclusiones del estudio llevado a cabo, con los avances y mejoras asistenciales actualmente es “difícil” reducir más las muertes por enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en Castilla y León, con un 30 por ciento del total de defunciones.

Sin embargo, señaló que esto sí se podría hacer mediante otras medidas para rebajar los factores que influyen en este tipo de muertes como los estilos de vida, que según algunos estudios son causa del 50 por ciento de las patologías, aunque las medidas asistenciales sean un factor importante en las de tipo cardiovascular.

Por ello, concretó que es necesario “ajustar fórmulas” de cálculos del riesgo que suponen estas enfermedades cardiovasculares, ya que la mortalidad está sobredimensionada, pues ahora es menor, pero al mismo tiempo se plantea qué hacerse con una población adulta pero joven que habitualmente no sabe que padece estos procesos.

