Demasiado líder

El jugador del BigMat Lobos intenta avanzar ante la defensa del Boadilla. / E.A.

El pasado sábado se disputó en las pistas Antonio Prieto el partido de la liga regional senior de Madrid, en su séptima jornada, que enfrentó al conjunto segoviano del BigMat Tabanera Lobos contra el Mad Boadilla, líder de la categoría.

Los Lobos sabían que iba a ser difícil ganar al líder invicto de la competición, pero no dejaron de luchar desde el primer minuto del partido. En los primeros minutos el Boadilla, con un juego rápido de los tres cuartos, consiguió adelantarse en el marcador. Pasado ese inicio, el BigMat Tabanera aprovechó la fuerza de su delantera para comenzar a ganar metros y equilibrar el partido, pero los ataques de Boadilla eran muy verticales y en buen número consiguieron romper la defensa de los locales.

En las fases estáticas tanto en melé como en las touchs los dos equipos se mostraron muy igualados en sus fuerzas, y consiguieron sus balones, aunque no sin dificultades. Al finalizar los primeros 40 minutos el marcador reflejaba un 5 a 21 para los madrileños.

En el comienzo de la segunda mitad, algunos cambios por lesión y el cansancio de los locales, hizo que la distancia en el marcador fuera creciendo. Pero el BigMat Tabanera Lobos no dejó de disputar el encuentro hasta que en los minutos finales con mucho esfuerzo consiguieron anotar dos ensayos y ser de los pocos equipos que han podido hacer puntos a los líderes de la categoría. Al finalizar el encuentro el marcador señaló el claro 10-64 favorable al líder de la categoría, que demostró su condición en Segovia.

La alineación del BigMat Tabanera Lobos fue la siguiente:

Primera línea: Jolo, Chino y Félix.

Segunda: Cintu y Nutri.

Terceras: Patas, Maroto y Javi.

Medio Melé: Gallego.

Apertura: Jorge.

Centros: Miguelín y Lasi.

Alas: Yousef y Google.

Zaguero: Salmón.

Suplentes: Monta, Choto, Pablo Carbonero, Boquerón, Patillas, Gabri, Bio y Doc.

Los anotadores fueron Cintu (un ensayo )y Nutri (un ensayo).

A pesar de la derrota el BigMat Tabanera Lobos se mantiene con opciones de meterse entre los cuatro primeros, posiciones que dan derecho a jugar la fase de ascenso de la categoría. El próximo fin de semana, el conjunto segoviano se enfrentará al Rugby Majadahonda, uno de los últimos clasificados de la liga pero como equipo filial que es, difícil de ganar cuando juega en casa.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.