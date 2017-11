El PSOE en la Diputación exige la puesta en marcha del III Plan contra la Violencia de Género

Alberto Serna, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación. / KAMARERO

El Grupo Socialista en la Diputación presentará en el próximo pleno provincial que tendrá lugar mañana, día 29, sendas mociones para instar al equipo de gobierno del PP a elaborar el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género; y solicitando a la Junta de Castilla y León dotar de los recursos necesarios para la realización y finalización de las obras del polideportivo de Nava de la Asunción y su puesta en funcionamiento. Así lo señaló el portavoz socialista, Alberto Serna, ayer por la mañana en rueda de prensa.

Serna recordó que en abril de 2008 el pleno de la corporación provincial aprobó por unanimidad el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el período comprendido entre el año 2008 y 2011, que pretendía ser la guía de trabajo que facilitara la aplicación real de este principio en todas las políticas de la Diputación. “Dicho Plan constaba de cinco áreas de actuación: el principio de igualdad de las entidades locales; valores no sexistas; conciliación de la vida laboral y familiar; participación social; y violencia de género. Asimismo proponía 19 objetivos y 71 actuaciones en cada una de ellas y una posterior evaluación de su ejecución y de los logros alcanzados”, recordó.

“Lamentablemente, el equipo de Gobierno del PP no ha tenido entre sus prioridades dar continuidad a aquel Plan y a día de hoy no ha elaborado una nueva planificación en estas políticas de igualdad y violencia de género que consideramos esenciales y que como administración pública estamos obligados a desarrollar”, enfatizó el portavoz socialista.

“El pasado fin de semana conmemorábamos el Día Internacional contra la Violencia de Género y hay que recordar que los crímenes machistas se han cobrado ya 45 víctimas, una cifra que supera la de todo el año pasado. Ante una situación así no podemos quedarnos cruzados de brazos ni como individuos ni como sociedad ni como Administración. Por eso, los socialistas exigimos ya la puesta en marcha de este III Plan”, concluyó Serna.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.