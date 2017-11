Ciudadanos considera que sí se está cumpliendo el pacto de presupuestos

María José García Orejana, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. / KAMARERO

Queda poco más de un mes para que termine el año y es hora de empezar a pensar en los presupuestos de 2018. El equipo de Gobierno socialista tendrá que volver a ‘convencer’ a alguno de los grupos de la oposición para sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento, ya que no tiene mayoría absoluta en la corporación municipal.

Para aprobar los presupuestos de 2017 firmó un acuerdo con Ciudadanos y su portavoz, María José García Orejana, analizó recientemente dicho pacto. Según la concejala “realmente sí se están cumpliendo” la mayoría de los puntos, no así los más relevantes, aunque se está trabajando en ello.

“Queda pendiente el tema de la auditoría de Urbanismo, porque la tiene que dirigir y controlar el interventor”, apuntó la portavoz de Ciudadanos, quien recordó que se ha retrasado debido al cambio de interventor por la jubilación del anterior, Manuel García Rubio, en junio. “El que se marchó inició el trabajo, porque ya pasó las preguntas correspondientes a Urbanismo para ver cuál era la situación, pero como se marchó se quedó ahí iniciado el trabajo. En octubre llegó el nuevo interventor, hemos hablado con él y nos ha dicho que ya está trabajando en el proyecto, que está trabajando para ver las necesidades reales de la auditoría y que va a licitarse este año”, añadió la concejala de C’s.

García Orejana se mostró convencida de que “realmente se va a hacer, hay un compromiso serio y formal de que la auditoría de Urbanismo se va a hacer y se ha retrasado por causas ajenas”.

PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS En cuanto a los presupuestos participativos, otro de los puntales del acuerdo firmado entre Ciudadanos y el Grupo Socialista para sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento de Segovia para 2017, la portavoz de la formación naranja explicó que aún queda camino por recorrer en este sentido, pero que se está trabajando en ello.

Así, recordó que en el acuerdo se determinaba que si la partida que contenía el presupuesto destinada al Círculo de las Artes y la Tecnología, de 350.000 euros, no se invertía en el CAT, tenía que elegirse su destino en colaboración con los vecinos.

“Hubo una cantidad de 250.000 euros que consensuamos y tuvimos una primera reunión con los vecinos que, evidentemente hemos dicho muchas veces que eso no son presupuestos participativos, pero sí es verdad y hay que reconocer que es la primera vez que nos hemos reunido para que ellos decidan de forma inmediata”, explicó la concejala.

“Pero lo importante es la dinámica de decir a los ciudadanos que tienen que participar. Se han hecho una serie de reuniones y en el último Consejo de Participación Ciudadana ha habido un compromiso del concejal de Hacienda [Alfonso Reguera], de que los remanentes que existan y se puedan aplicar al año que viene, se estudiará su inversión con la participación de los vecinos”, dijo, “o sea que hay un compromiso serio de que los ciudadanos participen en los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia”.

Asimismo, aseguró que Ciudadanos está manteniendo reuniones periódicas con los vecinos desde el pasado mes de mayo en las que “vamos viendo qué cosas son necesarias, qué propuestas quieren hacer… para que si luego nos dicen que de remanentes se puede utilizar ‘x’ dinero, tener ya esas propuestas. Estamos trabajando con los vecinos para que esas propuestas se hagan realidad (...) y los vecinos también tienen que ser conscientes de que existe un trabajo por su parte, de que ‘queremos participar’ quiere decir que tenemos que hacer propuestas para llevarlas a cabo” y no solo tienen que aportar soluciones a los problemas propios, sino también proyectos de ciudad, concluyó.

La formación naranja pide que se potencie la imparcialidad del Defensor de la Ciudadanía

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha formulado una serie de comentarios, sugerencias y aportaciones al borrador de lo que será el futuro texto del Estatuto de la Defensoría de la Ciudadanía, “dirigidos a mejorar la gestión de los fondos públicos y la imparcialidad e independencia completa de la institución”.

En este sentido, Miriam Sanz, concejala de Ciudadanos en la corporación municipal, afirma que “alabamos la tarea de puntualización, detalle y tasación que se ha llevado a cabo con la nueva redacción del texto” porque “demuestra la implicación y el gran compromiso por parte de esta figura para con la ciudadanía segoviana”.

La edil remarca, entre las exigencias de Ciudadanos para apoyar este texto, “la necesidad de que la dación de cuenta de la labor de la Defensoría de la Ciudadanía se ofrezca en un pleno ordinario, evitando el gasto que supone un pleno extraordinario, que asciende a los 5.000 euros”.

Además, siguiendo la línea de la transparencia y buena gestión de los fondos públicos, informa de que “es necesario ahondar más en los recursos materiales y personales de que dispondrá la Oficina de la Defensoría de la Ciudadanía”. En este sentido, asegura que “pretendemos que los criterios de contratación para la Oficina de la Defensoría atiendan a cuestiones de meritocracia y no exista discrecionalidad en este ámbito”.

Sanz concluye comunicando que, “al objeto de lograr mayor independencia e imparcialidad con respecto del signo político que gobierne la institución municipal, solicitamos que la partida presupuestaria que se dedique a la Oficina de la Defensoría sea aprobada previamente en la Comisión correspondiente por todos los grupos municipales, y después de incluya en el borrador de presupuestos anuales”.

