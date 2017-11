El Tribunal de Cuentas concluye que el Ayuntamiento sí “cumple con la legalidad”

El pliego que regirá el nuevo contrato del Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos llegará a pleno en 2018. / KAMARERO

Sigue dando de qué hablar el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre los contratos del Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de los grandes ayuntamientos de la Comunidad. Y para zanjar la polémica y las malinterpretaciones de dicho informe, la alcaldesa, Clara Luquero, asegura que “dice muy claramente en las conclusiones que el Ayuntamiento de Segovia cumple con la legalidad de manera general”.

“Sí que hace algunas recomendaciones —añade—, pero hay que verlo en su oportuno contexto, porque por ejemplo, si hablamos del caso de Salamanca, el informe es positivo como en el caso de Segovia, y dice que el Ayuntamiento de Salamanca cumple la legalidad de manera general y también le hace una serie de observaciones, más que a nosotros (...) Pero en ciudades como Ávila o Burgos, el informe dice que no cumplen la legalidad en el contrato. Es decir, que el Ayuntamiento de Segovia tiene un informe positivo aunque se hagan algunas recomendaciones, como también sucede a Salamanca, pero en Ávila o Burgos se dice claramente en el informe del Consejo de Cuentas que no cumplen con la legalidad”.

Respecto a las observaciones que realiza el organismo regional, “una común para casi todas las ciudades es que el contrato de limpieza viaria sea un contrato de servicios y no una concesión”, explica Luquero. Todas las recomendaciones, asegura, se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el pliego para el nuevo contrato del Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Segovia, en el que se está trabajando en la actualidad.

Pero, además, “el nuevo pliego habrá que adecuarlo a lo que dice la nueva Ley de contratos públicos —aprobada recientemente por el Gobierno central—que se está estudiando ahora mismo técnicamente”. De hecho, la pasada semana la jefa del Servicio de Contratación y otra técnico municipal participaron en una jornada formativa en el propio Consejo de Cuentas para conocer los cambios que va a suponer en los procesos de contratación la entrada en vigor de la nueva normativa.

Sobre la fecha en la que se llevará a pleno el pliego, Luquero asegura que probablemente será a principios del próximo ejercicio, ya que en este no dará tiempo porque hay que adecuar el pliego a la nueva legislación: “Lo normal es que lo hagamos ya con los requerimientos de la nueva ley, no en el último mes y con la última ley de contratos”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.