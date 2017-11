La UVa y la IE se unen a la segunda convocatoria del ‘Poema Escondido’

Este año son más las instituciones que participan en la iniciativa ‘Poema Escondido’, presentada en el Ayuntamiento de Segovia. / EL ADELANTADO

A todos aquellos escritores que no terminan de creerse que lo son, que esconden en un cajón sus poemas, que no se han atrevido a mostrar sus creaciones en público o que, a pesar de haberlo intentado, no han conseguido ver publicadas sus palabras en un libro... el proyecto ‘Constelación Machado 1919-2019’ vuelve a darles una oportunidad para que sus poemas se conviertan en parte de la historia musical de Segovia. Y es que ese es el objetivo de la iniciativa ‘Poema Escondido’, poner música a las palabras escritas.

Por segundo año consecutivo se pone en marcha este concurso, que contó “con un gran éxito” en su primera edición, que dio como resultado un disco con diez canciones en el que participaron muchos músicos segovianos, según recordó la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en la presentación de la convocatoria. Para la regidora, este certamen “es de estímulo de la creación” y en su primera convocatoria se obtuvo “un resultado buenísimo”, ya que en el disco se mezclaban diferentes estilos y ritmos musicales.

Son muchas las personas implicadas en este proyecto y este año se unen dos de las universidades que tienen sede en la ciudad, la Universidad de Valladolid y la IE University. Cada una de ellas será la encargada de elegir, entre sus alumnos, un poema que también será musicalizado por los propios estudiantes —la composición de la IE será en inglés—, de modo que el disco que surja de esta edición, en lugar de diez como el del año pasado, tendrá doce canciones.

Así, si en la primera convocatoria fueron 65 las personas que participaron en el proyecto, en esta ocasión serán muchas más, dijo el coordinador del proyecto, Fernando Martín. “Fue un grupo muy generoso de gente”, añadió.

Durante la elaboración del disco, además, se fomenta la creación y la colaboración entre artistas, señaló, ya que a la hora de poner música a los poemas algunos de los escritores tuvieron que adaptar sus letras para que fueran más musicales, un acto muy generoso, según destacó Martín.



El concurso Las creaciones que vayan a presentarse al concurso ‘Poema escondido’ no pueden formar parte de ningún libro. Sin embargo, sí que se admitirán poemas publicados en antologías y/o revistas. La fecha máxima de recepción de poemas será el 20 de enero de 2018.

La temática de las letras es totalmente libre. Cada participante podrá enviar hasta tres poemas, con una extensión máxima de 20 versos. De entre los recibidos, un jurado compuesto por personas relevantes del ámbito de la creación artística y la cultura seleccionará diez poemas.

Los elegidos, ya en la segunda fase del proyecto, serán entregados a diversos compositores y músicos de Segovia para que los recreen musicalmente. En caso de considerarlo necesario, el compositor podrá adaptar el texto para permitir su mejor musicalización. Eso sí, siempre que lo haga, lo consultará con el autor del poema desde una perspectiva de colaboración mutua que prevalece en la filosofía de esta convocatoria cultural.

Esto supone un reto también para los músicos, explicó Álida Jiménez, participante en la primera edición, pero se trata de un proyecto satisfactorio y muy gratificante, que disfrutó mucho, aseguró, y le permitió también retomar el contacto con algunos músicos con los que hacía tiempo que no tocaba.

