El Unami empata en el inesperado campo de la Universidad de Burgos (1-1) y pierde el lidetato

El Unami empató en el inesperado campo de la Universidad de Burgos por 1-1. Le faltó definir en el segundo tiempo para llevarse los tres puntos. El rival burgalés, uno de los equipos que luchan por la permanencia y que poco a poco va haciendo méritos para disponer de una holgada posición, logró que el conjunto segoviano no consiguiera la victoria, lo que le llevó a ceder el liderato al CD La Granja, pese a tener la misma puntuación y seguir invicto.



Comenzó el duelo y el Unami planteó su juego combinativo tratando de hilvanar un estructurado sistema desde primera línea. Las primera jugadas fueron llegando y en el minuto 29 se encontró con un penalti. El mediapunta Guti se dispuso a lanzarlo y no falló, adelantando así a los visitantes. Cuando parecía que los de Segovia habían a coger la batuta del partido y contar con más oportunidades, el cuadro universitario colocó las tablas en el marcador por mediación de Rubén justo antes del descanso.



En el vestuario se asentaron conceptos para tratar de superar a los locales, aunque el tino del Unami no terminó de llegar y se fueron consumiendo los minutos hasta que el árbitro señaló el final y las dos plantillas se repartieron los puntos

