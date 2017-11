El Gobierno no prevé aumentar la plantilla en la Base Mixta

El Ministerio de Defensa no prevé abordar “ningún cambio significativo" en los servicios y plantilla del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA) número 2 de Segovia, a la espera de que el proceso de análisis sobre las necesidades de cada unidad, centro u organismo de las Fuerzas Armadas determine “conclusiones definitivas” sobre el centro fabril militar ubicado en Segovia.

Esta es la respuesta que el Gobierno ha dado a la pregunta formulada en el Congreso de los Diputados por el diputado socialista por Segovia Juan Luis Gordo, en la que solicitó explicaciones sobre los planes del Ejecutivo para la Base Mixta y las previsiones de futuro.

El Gobierno señala que la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa inició en marzo de 2015 un estudio sobre las necesidades de personal civil de cada unidad, de las fuerzas armadas, que ha derivado “en la redefinición de las plantillas en la mayoría de las unidades”.

Asimismo, señala que el Ejército de Tierra está revisando su estructura logística para “optimizar las funciones desarrolladas por sus órganos logísticos centrales buscando soluciones que permitan maximizar la eficiencia del sistema a medio largo plazo”, situando a la Base Mixta entre sus órganos logísticos centrales. Así, indicó que la oferta pública de empleo del pasado año se orientó prioritariamente “a cubrir los puestos de las plantillas que hubiesen sido ya revisadas y aprobadas, al objeto de asegurar una mayor estabilidad en el tiempo”.

Para Gordo, la respuesta deja más dudas que certezas, y en una nota de prensa acusa al Gobierno de “echar balones fuera”, y considera que la falta de concreción expresada en la contestación “nos hace temer que el Ministerio de Defensa no tenga un plan claro para el futuro de la Base Mixta; o peor, que ese futuro peligre”. Sobre este asunto, indicó que “es preciso que el Ministerio de Defensa no deje languidecer por falta de inversión las importantes instalaciones con las que cuenta el PCMASA , ni que pierda su carga de trabajo o el personal técnico asignado”. Para ello, “es necesario un plan concreto y realista para su futuro, con inversiones adecuadas, y que ese plan se defina cuanto antes”, argumenta.

“De poco valen las buenas palabras e intenciones; deben quedar reflejadas en un plan y plasmarse en una realidad”, añade.

Insiste Juan Luis Gordo en que “la Base Mixta, con unos 200 trabajadores está totalmente arraigada en la ciudad de Segovia, con más de dos siglos de historia, y viene prestando un servicio de calidad, que ha permitido garantizar un adecuado funcionamiento de los vehículos y piezas de transporte del Ejército de Tierra”.

