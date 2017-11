El Alhambra Unami reclama dos puntos que fueron adjudicados al Herbalife

María del Mar Fernández, en una acción del partido ante el Herbalife. / NEREA LLORENTE

El partido entre el Alhambra Unami y el Herbalife Santa Marta disputado en el pabellón Emperador Teodosio, que terminó ganando el cuadro visitante por 73-74, estuvo marcado por una confusión arbitral en la que dos puntos que anotó la jugadora local María del Mar Fernández Cueto durante los diez primeros minutos fueron adjudicados a la contrincante número 12, que ni siquiera llegó a jugar a lo largo de todo el encuentro. El adverso movimiento del marcador fue reclamado por el equipo segoviano entre el primer y el segundo cuarto, aunque sin obtener una solución.



De esta manera, el duelo prosiguió y los dos puntos que deberían de haber subido a la cuenta del Unami terminaron en el tanteo salmantino. Finalmente, se impuso el plantel santamartino por la ventaja final de uno. Una vez concluido el asalto el Alhambra analizó en vídeo la jugada en cuestión y, según explica su entrenadora Alicia Alonso, pudo comprobar que “una canasta de Cueto se la sumaron a su integrante número 12”; y apunta: “El público e incluso las rivales se dieron cuenta. El error es monumental”.



Con la evidencia en mano, la entidad segoviana espera sacar una conclusión. “Mandamos un escrito y la prueba del vídeo a la Federación de Castilla y León para que no vuelva a ocurrir, aunque no sabemos que solución nos darán”, reconoce Alonso; y subraya: “La acción en cuestión no es excusa, ya que podíamos haber ganado de otra forma. Si hubiéramos vencido también hubiéramos reclamado”.



Tras la presentación del correspondiente escrito, la decisión sobre el resultado y las posibles consecuencias que pueda acarrear al conjunto arbitral quedan en el aire y a juicio de la Federación. “No nos agrada estar pendiente de los asuntos arbitrales y, a pesar de que estamos dolidas, para nada queremos ir contra ellos”, concluye.

