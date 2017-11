El español con más europeos

Un joven Javi Guerra disputando en 2011 el campeonato de Europa de cross. Seis años después, volverá a hacerlo. / E.A.

Javi Guerra concluyó en octava posición el XXXV cross internacional de la Constitución de Alcobendas ‘Memorial Antonio Rodríguez Benavente’ y se ganó una plaza en la Selección Española para competir en el campeonato de Europa que se celebrará en la ciudad eslovaca de Šamorín el próximo 10 de diciembre. Con esta nueva convocatoria, el atleta segoviano se convertirá en el español que más Europeos de cross ha disputado, con un total de diez participaciones. Ocho de ellos en disciplina absoluta, en los años 2008 a 2013, más la presente de 2017, y dos más en la categoría junior, 2005 y 2008. “Sin duda es un honor volver a la Selección. Ya he estado en nueve ocasiones y voy con muchas ganas. Quedan dos semanas y seguiré entrenando duro con la misma dinámica. La convocatoria, además, me vendrá bien para la maratón”, señaló el atleta segoviano tras finalizar el cross madrileño en el que evidenció su buen momento de forma, liderando el grupo de españoles tras la legión africana y un Adel Mechaal que se está mostrando como el nacional más fuerte en la campaña de cross.



Tras la prueba, también certificaron su presencia con el combinado nacional Jesús España y Alemayehu Bezabeh, pero éste último renunció a su plaza para preparar el Mundial de medio maratón. De esta manera, Guerra y España se unen a Mechaal -vigente campeón de España- a Ayad Lamdassem y Daniel Mateo, que ya sellaron su comparecencia después de sus resultados en los cross de Atapuerca y Soria.



El eritreo Aron Kifle fue el que se impuso en los 10.060 metros de Alcobendas con un tiempo de 29,22 minutos, sacando 35 segundos al ugandés Timothy Toroitich. El primer español fue Mechaal, que entró en la tercera plaza, del que trataron de no distanciarse los también nacionales Lamdassem, sexto; Juan Pérez, séptimo; y Guerra, octavo. “Fue una carrera exigente, con continuas subidas y bajadas. No era el cross que mejor se adaptaba a mi forma ya que para un maratoniano no viene muy bien, pero fui poco a poco y conseguí un meritoria puesto y la correspondiente clasificación para el Europeo”, explicó el segoviano.

DIANA DEL SER, CUARTA La valleladense Diana del Ser terminó en la cuarta plaza en la prueba para la categoría promesa, sumando de esta manera unos puntos que la colocan en la sexta plaza de la tabla para ser seleccionada, por lo que su participación en el Europeo quedará pendiente del criterio del seleccionador.

Quien sí se ha asegurado la plaza ha sido Idaira Prieto, pese a no competir en Alcobendas. La segoviana ya se había ganado en las pruebas de campo a través de Atapuerca y Soria su plaza dentro del combinado nacional, con lo que sumará su segunda participación consecutiva en un campeonato continental de campo a través. Todo un logro.

