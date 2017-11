Sanidad inicia hoy la vacunación frente al virus del papiloma humano

El Servicio Territorial de Sanidad inicia hoy la administración de la primera dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) a las niñas nacidas en 2006, que cumplen 12 años en 2018. La aplicación de la segunda vacuna está establecida una vez transcurridos al menos seis meses desde la primera dosis. La campaña de captación destinada a unas 600 niñas se realiza mediante carta entregada a través de los centros educativos.

La medida forma parte del programa de prevención del cáncer de cuello de útero. En este mismo marco, el responsable del Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo Almarza, ha anunciado que la Junta de Castilla y León también va a hacer una invitación a todas las mujeres que cumplan 25 años en 2018 para que participen en la campaña.

El Calendario Oficial de Vacunaciones de la Infancia de Castilla y León incluye la vacunación frente al VPH, dirigida a las niñas de 12 y 13 años. Esta recomendación se realiza para garantizar la máxima efectividad de la vacuna y mejorar su cobertura, según Sanidad.

El virus del papiloma humano es causa de la infección de transmisión sexual más común. La vacunación ofrece una medida adicional para reducir el riesgo de infección por VPH, y por lo tanto de cáncer de cuello de útero. Las autoridades sanitarias nacionales e internacionales avalan la seguridad de su administración a la edad indicada, y es una vacuna incluida en los programas sanitarios de numerosos países de nuestro entorno.

Desde el Servicio Territorial de Sanidad se recuerda que esta vacuna es “segura, bien tolerada y no presenta otras contraindicaciones más allá de las habituales, siendo éstas leves (dolor y enrojecimiento local o molestias leves de desaparición en un par de días) y muy reducidas en número. En este sentido, las autoridades sanitarias insisten en que no existen evidencias epidemiológicas ni de vigilancia farmacológica que demuestren efectos adversos graves.

Las novedades del programa de vacunación fueron expuestas en la última reunión del Consejo de Salud de Área de Segovia que se ha desarrollado el pasado jueves en la Delegación de la Junta, bajo la presidencia del delegado territorial, Javier López-Escobar, y con la asistencia del jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo; el gerente de Asistencia Sanitaria, José Manuel Vicente; y representantes de sindicatos, organizaciones de empresarios y consumidores.

César Montarelo explicó que se ha restablecido la dosis de refuerzo con vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina a los 6 años. El objetivo de esta dosis de recuerdo es mantener la protección a largo plazo frente a estas enfermedades. Como ya avanzó este diario, desde el Servicio Territorial de Sanidad se va a hacer este mes de noviembre una campaña específica de captación en centros escolares para los niños nacidos en 2010 y 2011, con el envío de una carta a las familias, en la que se les invita a solicitar esta vacuna en su centro sanitario habitual, en el caso de no haberla recibido.

En esta captación activa se aprovechará para revisar el calendario infantil completo y para poner al día cualquier otra vacuna pendiente, con especial atención respecto a la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis). Gracias a las altas coberturas de aplicación de la vacuna triple vírica, la OMS ha declarado que España ha alcanzado la eliminación del sarampión, ya que durante 2014, 2015 y 2016 no ha habido transmisión endémica en nuestro país, manteniendo también la eliminación de la rubeola declarada en el año 2016.

Calidad del agua de consumo humano

Ante la preocupación manifestada por algunos miembros del Consejo de Salud sobre la calidad del agua potable en la capital, desde el Servicio Territorial de Sanidad se ha señalado que se realiza un trabajo constante de vigilancia sanitaria del agua, que indica que se cumplen todos los parámetros establecidos por la normativa vigente en cuanto a aptitud y calidad del suministro. Sanidad garantiza que el agua de consumo humano es de calidad tanto en la ciudad de Segovia como en la provincia, y explica que se realizan controles periódicos tanto por parte de las empresas que gestionan el suministro como por los técnicos de la Junta.

