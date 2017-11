'The Times' avanza un acuerdo entre Londres y la UE sobre el coste del Brexit pero la cifra será secreta

La primera ministra británica, Theresa May, habría logrado ya con Bruselas un acuerdo para que Reino Unido pague alrededor de 45.000 millones de euros al abandonar la Unión Europea, aunque la factura definitiva se mantendrá en secreto, según ha publicado este domingo el diario 'The Sunday Times', citando fuentes europeas próximas a la negociación. May aseguró que su gabinete había acordado pagar más dinero después de una reunión crucial mantenida la semana pasada, allanando el camino para unas negociaciones formales sobre el nuevo acuerdo comercial que debe ser aprobado durante una cumbre en Bruselas el próximo mes.

