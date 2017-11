Puigdemont apela a la decisión de los catalanes sobre “esta UE”

El candidato de JuntsxCat y presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, planteó ayer que los catalanes “deberían decidir si quieren pertenecer a esta UE” y en qué condiciones, aunque defiende la Unión y el euro.

En una entrevista del canal israelí Canal 1Kan, aseguró que va a “trabajar para cambiarla”, y la definió textualmente como club de países decadentes y obsolescentes.

Para él, actualmente en la UE “mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles” y donde él constata que hay varias varas de medir.

“No podemos dar por hecho que, porque a los grandes intereses les convenga que pertenezcamos a la UE, la población esto lo va a aceptar sin ningún tipo de crítica”, adviertió Puigdemont.

Al preguntársele entonces si descarta que Cataluña salga de la UE, el expresidente catalán respondió, “los que no lo descartan son los españoles y los europeos, porque no paran de decir que vamos a quedar fuera de la UE, pero quien debe tomar esa decisión son los ciudadanos de Cataluña”.

Asimismo, también cree que esta decisión deberían tomarla libremente los otros ciudadanos de Europa: “¿Quieren ustedes pertenecer o no a esta UE? ¿Y en qué condiciones? Vamos a ver qué dice el pueblo de Cataluña”, cuestionó el expresidente del Govern.

