De importancia capital

Ayrton presiona a un jugador de la Ponferradina en el encuentro jugado en el campo de La Albuera. / NEREA LLORENTE

La Gimnástica Segoviana encara, a partir de las cinco de la tarde de hoy, el primero de los encuentros de una de las fases más importantes de la temporada, la que en las cuatro próximas jornadas le medirá a rivales directos por la permanencia hasta que concluya la primera vuelta.

El primero de estos rivales es el Guijuelo, que durante varias temporadas coquetea con el descenso en la primera vuelta, para reaccionar en el segundo tramo de la liga y conseguir la permanencia en la Segunda B. Así le está sucediendo al conjunto chacinero en la presente campaña, en la que actualmente ocupa la decimoquinta plaza, formando parte del grupo de equipos que suman 16 puntos, tres más que la Segoviana, y que no conoce la derrota desde que el Coruxo le superó por 1-0 allá por el mes de octubre.

Desde aquel día, el equipo de Salamanca ha sumado diez puntos de los últimos dieciocho que se han puesto en juego, en una racha que la Segoviana quiere emular en estas jornadas, después de que el Navalcarnero le cortara la racha de imbatibilidad el pasado fin de semana.

Lo peor de la derrota en Madrid no fue la pérdida de los tres puntos, que también, sino las amonestaciones que van a impedir que Dani Calleja y Anel puedan disputar el encuentro de esta tarde, el primero por la expulsión, el segundo por acumulación de amonestaciones.

Las alternativas Que dos de los futbolistas más en forma de la Segoviana, Calleja protagonista de la mayoría de acciones peligrosas del equipo junto a Fernán, y Anel indiscutible en el eje de la zaga, supone todo un quebradero de cabeza para Abraham, que tiene la buena noticia de la recuperación de Chema, que jugó algunos minutos en el amistoso frente a la Selección UEFA de Castilla y León, y que estará a disposición del técnico, que tendrá que valorar si es más conveniente la aportación de un central específico, aunque algo falto de ritmo, junto a Javi Marcos en la defensa, o si bien la apuesta pasa por asimilar algún otro futbolista a esa posición, caso de Guille o incluso de Borja Plaza, que ya ha jugado en esa posición en momentos puntuales, desplazando al canterano al lateral derecho. Abraham buscará la mejor opción para frenar al ex-azulgrana Antonio Pino, que va dando muestras de su olfato goleador en el Guijuelo.

En la portería, Pablo seguirá como titular, ya no solo por sus méritos, sino también porque Facundo se retiró en los últimos minutos del entrenamiento de ayer y no será de la partida, ocupando su plaza Cristian. Manu volverá para la medular, y en la línea de cuatro que previsiblemente se coloque unos metros por delante del pivote azulgrana, Alberto Leira y Fernán sean los encargados de darle salida al balón. Ante la ausencia de Calleja, quien tiene más posibilidades de ocupar la banda izquierda sea Asier Arranz, con Dani Arribas en la derecha, ambos intercambiando sus posiciones puesto que sería un lujo prescindir del lanzamiento exterior de Arribas entrando desde fuera hacia dentro, más Ayrton en la punta del ataque después del doblete que logró en el partido del pasado jueves. El trabajo que el delantero azulgrana, acompañado por los cuatro centrocampistas, puede realizar a la hora de apretar la salida del balón del Guijuelo puede ser una de las armas más efectivas de una Segoviana que aspira a salir del descenso esta jornada, aunque ello implique ganar a quien no pierde desde hace seis partidos.

