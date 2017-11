Javi Alonso sobre todos

Javi Alonso encara a un defensor en un encuentro jugado por el Naturpellet en el Pedro Delgado. / NEREA LLORENTE

Gran partido el que realizó Naturpellet Segovia en Santa Coloma. En un encuentro en el que la igualdad fue la nota dominante, un triplete de un inspirado Javi Alonso hizo que los segovianos pusieran la suficiente tierra de por medio para alejar en el marcador a un Catgas Energía que acabó cayendo en casa, a la vez que también se va alejando de la Copa de España 2018. Los de Diego Gacimartín mantienen vivas las esperanzas de meterse en la competición más bonita del futsal. Los colomenses pudieron llegar a empatar en unos últimos minutos en los que yendo de cinco ajustaron mucho el marcador, teniendo la última ocasión a falta de dos segundos para el final del choque, sin éxito.

La primera parte del encuentro empezó con el conjunto de Santa Coloma apoderándose de la posesión de balón, con el que intentó crear las primeras ocasiones de peligro sobre la portería defendida por Cidao. Pero el Naturpellet, con un buen trabajo defensivo y un mejor repliegue, repelió las primeras acometidas de Catgas con no poca solvencia.

Con el paso de los minutos las cosas se fueron igualando, y el equipo visitante empezó con sus primeras intentonas, aunque el peligro de verdad no terminaba de llegar, ya que los férreos planteamientos defensivos se imponían con claridad a los ataques, aunque a pocos minutos para el descanso, un lanzamiento desde la izquierda de Juan Carlos fue enviado por Cidao al palo. Todo parecía indicar que se iba a llegar al descanso con el resultado inicial cuando apareció, por primera vez, Javi Alonso. En una buena jugada segoviana, recibiendo desde la posición de pívot, se revolvió a la perfección para conectar un potente disparo cruzado con el que batió a Abraham.

Naturpellet Segovia propinaba de esta forma un duro golpe psicólogico a Catgas Energía abriendo el marcador justo antes de llegar al descanso. Pero la cosa no quedó aquí, ya que otra vez Javi Alonso puso un poco de tierra de por medio aprovechando un rebote en el larguero tras una contra visitante que le quedó el balón franco para hacer subir el 0-2 al marcador.

Sufriendo al final Tras reanudarse el choque el conjunto de casa salió decidido a recortar las diferencias en el marcador en los primeros minutos. Pero Cidao, una y otra vez, desbarató las ocasiones de Catgas. Las grandes intervenciones del portero las hizo buenas Javi Alonso, que por tercera vez encontró la manera de perforar la portería de Abraham tras aprovechar un rebote en un defensa colomense, tras una acertada jugada de combinación segoviana para, a portería vacía, colocar el contundente 0-3 en el marcador.

De esta manera, con el control segoviano y unas acometidas locales cada vez menos peligrosas, el partido entró en el último tramo de diez minutos con un Catgas Energía que se decidió a jugar de cinco con bastantes minutos aún por jugarse. Los visitantes se defendieron bien con las primeras ocasiones en inferioridad en su media pista con un Juan Carlos que fue el elegido por el técnico local para ir de portero-jugador, y Sergio tuvo una ocasión para aumentar un poco más las diferencias, pero la defensa local impidió su lanzamiento a portería vacía desde la banda.

Pero ni la defensa segoviana ni Cidao pudieron hacer nada frente al trallazo imparable que Pol Pacheco envió a la mismísima escuadra y que de esta manera recortó las diferencias y provocaba que el público del Pavelló Nou se creyera que todavía se podía puntuar.

Más tensas se pusieron las cosas cuando a falta de tres minutos, Javi Rodríguez ajustaba todavía más el marcador haciendo el 2-3 completamente solo en el segundo palo ante una defensa de Naturpellet que no basculó bien en esa ocasión. Catgas siguió insistiendo jugando con portero-jugador hasta los últimos compases del encuentro, encerrando totalmente a los segovianos que, en los pocos momentos de los que dispusieron del balón no supieron adormecer el partido. La última ocasión también fue para los locales, pero no estuvieron acertados en el remate final para fortuna del equipo segoviano, que sueña con la Copa de España.

