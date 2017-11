Maroto: “El agua tratada está en perfectas condiciones de consumo”

El embalse del Pontón Alto se encuentra por debajo del 50 por ciento de su capacidad, pero aún así es de los que está en una mejor situación de la cuenca del Duero. / K.

El debate sobre la salubridad del agua de Segovia ha llegado demasiado lejos, según la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, que ha decidido poner fin a las especulaciones haciendo unas declaraciones oficiales con las que zanjar el tema, porque, advierte desde el principio, “hay que tener cuidado con lo que se dice”.

Por ello, señala que lo principal es “tranquilizar a los segovianos”, porque, “en mi opinión, se está malinterpretando un estudio técnico realizado con datos de 2015, que no tiene tampoco por qué coincidir con la situación actual, pero repito que se está malinterpretando —asegura, en relación a informaciones publicadas por algunos medios en los que se pone en duda la calidad del agua potable en la ciudad—. El estudio está en la web de la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que cualquiera que tenga interés puede acceder a él, leerlo y sacar sus propias conclusiones”.

Añade que de dicho informe “se han recalcado una serie de cosas, pero a mí me llama la atención que no se haya ido a la página 52 del estudio y se haya visto que en las conclusiones dice que el embalse del Pontón Alto muestra en líneas generales aguas con una buena calidad físico-química. Igualmente dice que el potencial ecológico del embalse calculado para 2015 es bueno, es decir, que me llama la atención que no se haya ido a esta página que es donde están las conclusiones, es como querer liarla”.

Para eliminar las dudas de los consumidores, Maroto asegura que “el agua es de los productos que está más controlado. Se están haciendo análisis en todo momento, durante todo el año, porque está establecido por ley y la empresa que ahora mismo lleva la potabilización sabe que lo tiene que hacer tanto en Segovia como en los barrios incorporados. Se cogen muestras, tanto en la zona de los depósitos como en red como en los grifos de consumidores y eso se analiza y los resultados se cuelgan en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) y eso también es accesible a quien quiera verlo”.

Asimismo, el Ayuntamiento está coordinado con Sanidad, “los técnicos de ambas entidades están en continua comunicación, haciendo observaciones o ayudándose mutuamente”. Como ejemplo de esta coordinación, explica, este verano, para evitar que pudieran surgir de nuevo problemas de mal olor y mal sabor, “por parte de Sanidad se nos hizo el planteamiento de que hiciéramos un estudio semanal de agua para tenerlo controlado y se ha hecho según pedía Sanidad”.

Por todo ello, “considero que es de mal gusto alarmar a los ciudadanos cuando no hay razón alguna y puedo decir alto y claro, y con esto doy el tema por zanjado, que los segovianos tienen que estar tranquilos porque el agua tratada es buena”, dice Maroto, quien aclara que “el agua del Pontón no está tratada y claro que no es potable, ¿cómo va a ser potable si está sin tratar? El agua que sale del Pontón es agua bruta y tiene que pasar por la potabilizadora y luego es cuando ya es potable. Y el agua tratada que tenemos está en perfectas condiciones para su consumo”.

De hecho, afirma que “tenemos un agua de muy buena calidad, ya quisiera mucha gente, y en el Ayuntamiento, en todos los plenos y reuniones siempre se bebe agua del grifo”.

Ciudadanos reclama la unión de todos para defender una alternativa al Ciguiñuela

El grupo municipal de Ciudadanos ha registrado una solicitud sobre la Mesa del Agua para incluir en el orden del día de la próxima reunión “un punto dedicado a informar en detalle del encuentro del Ayuntamiento de Segovia, el pasado 26 de octubre en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero, con el presidente de la CHD”.

María José García Orejana, portavoz de C’s, remarca que “el ánimo de la solicitud reside en la importancia de conocer todo lo que está aconteciendo en torno a la temática del agua para Segovia, por ser un asunto de suma importancia máxime ahora, que estamos inmersos en un punto controvertido y problemático con distintas posturas sobre el abastecimiento para Segovia y su alfoz”. Añade que “queremos conocer el panorama concreto y las últimas novedades recibidas desde la CHD sobre el Pacto Nacional por el agua”.

La portavoz de Ciudadanos señala la importancia de recibir información acerca de “las aportaciones que hizo el Ayuntamiento de Segovia en el encuentro con CHD sobre propuestas técnicas que impliquen eficacia, sostenibilidad y solidaridad sobre los recursos hídricos existentes”. Asimismo, se incluye en la petición conocer “los avances en la elaboración del Plan de emergencia ante situaciones de sequía”. García Orejana aprovecha para recordar que “Segovia no tiene, por suerte, problemas de abastecimiento por el momento, pero la redacción de este Plan de emergencia ante sequías es necesario y además consta como un requerimiento de la CHD”.

Y en relación a las distintas opciones de abastecimiento que se barajan en Segovia, reconoce que “para presentar una alternativa seria a Ciguiñuela y que sea tenida en cuenta, debe estar respaldada por todos los segovianos, esto implica el imprescindible el consenso entre fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanos de Segovia y el alfoz”.

