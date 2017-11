El Unami quiere salir de su crisis ganando al Pontevedra

Cinco partidos consecutivos sin sumar un solo punto han puesto al Unami de Luis Martín en una situación clasificatoria que no está en absoluto acorde con la calidad de su plantilla, y por ello el encuentro que a partir de las seis de la tarde de hoy le enfrentará al Cidade de Pontevedra se antoja importante de cara a revestir la moral de un grupo de jugadoras cuyo trabajo no se está viendo reflejado en los resultados de sus partidos.



El conjunto gallego camina en la clasificación un punto por delante del segoviano, pero tampoco se está mostrando excesivamente regular en lo que a marcadores se refiere. Siendo uno de los equipos menos realizadores de la categoría, fue capaz de marcarle nueve tantos al Fisober, y de ganar al Majadahonda para después perder con claridad frente al San Fernando y al Amarelle. Como suele suceder con la mayoría de los equipos gallegos, suele bajar enteros fuera de su cancha, donde solo ha logrado un punto tras igualar en el pabellón de Morrazo frente al O Pirata.



El Unami es, de manera sorprendente, el conjunto más goleado de la categoría, y el segundo más goleador. Números que no reflejan la realidad de un equipo que es más de lo que la clasificación indica, y que quiere demostrarlo esta tarde.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.