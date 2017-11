El Naturpellet pierde a Rodri un día antes de jugar con el Catgas

Rodri se marcha de un rival en un encuentro disputado en el pabellón Pedro Delgado / NEREA LLORENTE

La carrera por la clasificación para la Copa de España vivirá en la mañana de hoy una nueva etapa para el Naturpellet Segovia, que se mide al Catgas Energía en un duelo del que solo podrá salir un equipo con opciones de meterse entre los ocho mejores. El que pierda, se dejará prácticamente todas sus opciones de clasificarse.



El rival del Naturpellet llega al encuentro sin su guardameta titular, ya que Cristian continúa recuperándose de su lesión, ni sin uno de los cierres más fuertes de la categoría, puesto que a Ari Santos aún le quedan un par de semanas para recuperarse de sus problemas físicos. Dos bajas importantes para un equipo que aún no ha ganado en su feudo, y que se muestra tremendamente irregular en sus marcadores, lo que le ha llevado a situarse por detrás del conjunto segoviano, a cuatro puntos de la Copa, y a seis del descenso.



En las filas del Naturpellet se ha producido una baja, la de Rodri López, que en la jornada de ayer rescindió su vinculación con el conjunto segoviano, más que previsiblemente para firmar con el Valdepeñas de la Segunda División. El ala zurdo quiere tener más minutos de juego, y en el equipo de Diego Gacimartín no los estaba teniendo, así que ya no viajó a Santa Coloma, y deja una ficha libre para que el Naturpellet busque alguna incorporación para el mercado de invierno.



Centrando la vista en el encuentro, que será retransmitido por Esport3, el Segovia Futsal tiene a todo su plantel disponible, una buena noticia teniendo en cuenta que el Catgas suele imponer un ritmo muy alto a sus partidos, por lo que las rotaciones serán muy necesarias. Bien lo conoce Sergio González, que militó en el equipo catalán en la pasada temporada. Una vez conseguida la victoria de calidad frente al Palma, llega ahora el momento de consolidarse en el centro de la tabla, y ello pasa por sumar más puntos fuera de casa. No será fácil, sin duda, pero es factible.

JORNADA 12:

Inter - Cartagena

Jugado: 5-0

Jorge Garbajosa.

Peñíscola - Barcelona

Jugado: 0-1

Municipal de Peñíscola.

Levante - Osasuna

Jugado ayer

El Cabanyal.

Palma - O Parrulo

Jugado ayer

Palau Municipal d´Esports.

Santiago - Jaén

Jugado ayer

Polideportivo Municipal.

Navarra - ElPozo

Hoy, a las 18.30 horas

Ciudad de Tudela.

GranCanaria - Zaragoza

Hoy, a las 20.00 horas

Centro Insular de Deportes.

Catgas - Naturpellet

Hoy, a las 13.15 horas

Pavelló Nou

Árbitros: Moreno y Ramos.

