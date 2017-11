Duelo de tendencias

Isma Juárez intenta el lanzamiento desde el extremo en un momento del partido de la pasada jornada ante el Ikasa Madrid. / AMADOR MARUGÁN

Después de quebrar una racha de tres derrotas consecutivas venciendo al Ikasa BM Madrid, el Viveros Herol Nava viaja hasta el pabellón Braulio García de Gijón, donde le espera un Grupo Covadonga que atraviesa un momento aún peor del que pasaba el conjunto segoviano hasta el pasado fin de semana, enlazando cuatro derrotas consecutivas que le han hundido en la clasificación.

Como al perro flaco el tema de las pulgas se le viene encima, al equipo asturiano le ha surgido un problema sobrevenido, y no menor, puesto que su técnico Chechu Villaldea no podrá dirigir al equipo encontrarse hospitalizado tras sufrir un cólico que le ha afectado al páncreas, por lo que será Víctor Álvarez, carismático jugador que se retiró al finalizar la pasada campaña, quien dirigirá al conjunto que buscará frente al Nava una victoria que le saque de las plazas de descenso a Primera Estatal.

Más tranquilidad En Nava, el triunfo ante el Ikasa Madrid ha devuelto la tranquilidad a un grupo al que las tres derrotas consecutivas había torcido el gesto. El equipo navero lidera el grupo de conjuntos que se encuentran con once puntos en la clasificación, a tres puntos del liderato después de que el Alcobendas perdiera su primer partido de Liga, y Los Dólmenes también cayera en la pasada jornada. Es innegable que, a estas alturas de la temporada, el objetivo (aún) no es el del primer puesto, pero una vez que el Viveros Herol está metido en la zona alta, a nadie le va a amargar el dulce de continuar siendo una de las referencias de la competición.

Salvo sorpresa de última hora, en la expedición segoviana sólo faltará Oleg Kisselev, que sigue cumpliendo a rajatabla los plazos de recuperación. Aunque el Covadonga esté de capa caída, no hay ni un solo atisbo de confianza en el cuadro navero, porque se tiene muy en cuenta la experiencia de jugadores como Carlos Prendes, Paraja o Jorge Martínez, y además el hecho de tener al entrenador hospitalizado puede unir bastante más a un equipo que se mueve más por motivaciones que por inercias. El estilo de juego del Covadonga no es el que mejor le viene al Viveros Herol, que confiará en hacer una buena entrada en el partido para poder liderar el marcador y presionar cada vez más a su oponente.

