Los funcionarios piden recuperar “lo que teníamos antes de la crisis”

Alrededor de medio centenar de personas participó en la concentración convocada por UGT y CCOO. / EL ADELANTADO

Todas las capitales de Castilla y León y, como no podía ser menos, también Segovia, acogieron ayer una concentración para exigir que los funcionarios recuperen los derechos perdidos durante los años de la crisis. En Segovia, la cita fue frente a la Subdelegación del Gobierno y allí se unieron a la protesta cerca de medio centenar de personas, convocados por CCOO y UGT, bajo el lema ‘¡Ahora! Salarios, Empleo público y Derechos’.

José Andrés Orejana, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explicó que “lo que pedimos es la recuperación de lo que nos han arrebatado, de lo que nos robaron: el 5 por ciento que se quitó a los funcionarios; la pérdida del poder adquisitivo; y el empleo, que es muy importante, porque los puestos de la gente que se ha ido jubilando no se han recuperado”.

Orejana aseguró que “no vamos a parar, seguiremos reclamando recuperar lo económico, recuperar el empleo y recuperar los derechos”. Y es que, en palabras del portavoz de CCOO, los funcionarios “en dinero hemos perdido más de un 8 por ciento, nos quitaron toda la parte de acción social, nos han robado días que teníamos conseguidos… así que vamos a seguir luchando hasta que lo consigamos todo”.

Asimismo, anunció que el próximo 14 de diciembre todos los funcionarios de España están llamados a una concentración en Madrid, “porque pedimos para los funcionarios de toda la administración pública: la Administración General del Estado, la administración autonómica y la administración local”.

Insistió Orejana en que no se trata de pedir nada nuevo, sino que “reivindicamos las 35 horas [de trabajo a la semana] y hay quien critica que ahora, a la salida de la crisis, pidamos eso, pero no es así, nosotros pedimos estar como estábamos antes, porque las 35 horas las teníamos conseguidas en la Junta y en otras administraciones; así que no es que pidamos nada nuevo, pedimos lo que nos han robado, tener lo que teníamos y además recuperar ese poder adquisitivo”.

La principal razón para reclamar la recuperación ya, dijo Orejana, es que “la Administración y todos los poderes económicos reconocen que la economía va bien y nosotros no queremos ser los paganos de la crisis, porque en definitiva quienes han pagado la crisis han sido los trabajadores, todos los trabajadores, pero los empleados públicos descaradamente”.

Además, recordó, que los problemas de los funcionarios repercuten también en los ciudadanos, porque empeora la prestación de los servicios públicos.

