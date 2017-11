El PSOE exige a Hacienda que “quite la soga al cuello” que tienen los ayuntamientos

Los ayuntamientos piden al Gobierno que les permita conseguir créditos si tienen sus cuentas saneadas. / NEREA LLORENTE

“Hoy comienza una verdadera ofensiva del Partido Socialista en todo el país, también desde luego en Segovia, para defender la lógica y la lógica es que los intereses de la ciudadanía tienen que estar siempre por encima de los intereses ideológicos y políticos”. Así defiende José Luis Aceves, secretario provincial del PSOE, la campaña puesta en marcha por los socialistas en todos los ayuntamientos para reclamar un cambio en la financiación municipal, que permita, a aquellas entidades locales que tienen las cuentas saneadas, poder invertir su superávit y conseguir créditos con los que continuar sus proyectos para la ciudadanía.

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, y Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno, fueron los encargados de registrar en el Ayuntamiento de Segovia la moción —similar a la presentada en toda España— “que reclama una financiación estable, suficiente y adecuada para las entidades locales”, según Luquero, para quien “es el primer atentado contra la autonomía local serio que ha vivido este país en la época de crisis y es que el Gobierno de España ha compensado el déficit de las administraciones autonómicas y de la Administración General del Estado con el superávit forzado de los ayuntamientos y las entidades locales”.

“Esto es muy serio —continuó Luquero—, porque los ayuntamientos hemos tenido dificultades para prestar los servicios públicos que son de nuestra competencia y no digo ya para plantear los proyectos y las estrategias de futuro que quieren desarrollar los pueblos y las ciudades”.

Para la alcaldesa es una lamentable paradoja que “en este país hay ayuntamientos que tienen 50 millones de euros de superávit y, a la vez, ven degradarse sus espacios urbanos y tienen problemas para ofrecer los servicios públicos que son de su responsabilidad. Esto es un sinsentido cuando, además, somos las entidades locales y los ayuntamientos la única administración que no ha incurrido en déficit”.

“Si de verdad estamos empezando a remontar la crisis, ¿qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo la soga al cuello de los ayuntamientos de toda España?”, se preguntó Luquero, quien reiteró que el PSOE reclama al Gobierno con esta moción que, “primero, se revise y adecúe la regla de gasto, que se tenga en cuenta un periodo más amplio, un ciclo de cuatro años, y no se aplique año por año; segundo, que se permita a los ayuntamientos que cumplimos la ley de sostenibilidad que podamos conseguir créditos; y tercero, otra cosa importante que tiene que ver con la tasa de reposición de los empleados públicos, porque en estos años hemos perdido más del 15 por ciento de empleados públicos y esto compromete determinados servicios”.

La moción será debatida en los próximos plenos municipales de todos los ayuntamientos segovianos, ya que se ha presentado en todos los municipios, aseguró Aceves.

