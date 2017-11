Con impulso a Santa Coloma

El jugador del Naturpellet Segovia, Álvaro López, trata de marcharse de Diego Quintela, del Palma Futsal. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia afronta la duodécima jornada de la Primera División de fútbol sala a más de 700 kilómetros de sus raíces. La plantilla de Diego Gacimartín viaja a Santa Coloma de Gramenet para verse las caras con el Catgas Energía, en un partido que se disputa mañana a las 13.15 horas con las cámaras de Esport 3 como testigo.



La presente jornada ya ha sumado dos enfrentamientos dado que el Inter Movistar y el FC Barcelona Lassa están inmersos en la UEFA Futsal Cup. De esta forma, adelantaron sus respectivos encuentros y el equipo de Jesús Velasco ganó al Plásticos Romero Cartagena por 5-0 y los azulgranas se impusieron al Peñíscola RehabMedic por 0-1. Los dos conjuntos que perdieron permanecen en una situación similar a la del Naturpellet y Catgas, pero, hasta la fecha, disponen de un partido más.



Los segovianos son undécimos con catorce puntos, a nueve del descenso y a uno de la octava posición, plaza que otorga un billete para la Copa de España que tendrá lugar en el WiZink Center de Madrid del 15 al 18 de marzo. El plantel blanquirrojo llega a tierras catalanas con impulso, tras vencer a un exigente rival como es el Palma Futsal (5-2). En esta ocasión, tendrá enfrente al cuadro barcelonés, un equipo que, pese a reforzarse con fichajes como Ari, Ximbinha, Iago Mínguez, Juanqui, Pol Pacheco, Seba Corso o el portero Cristian, continúa acoplando sus engranajes. Actualmente, están un puesto por debajo de los de Segovia, con tres puntos menos.



Gacimartín analizó en rueda de prensa el rendimiento que está ofreciendo el Catgas: “Es un conjunto que este año ha apostado fuerte. Ha renovado bastante y ha fichado jugadores con experiencia en Primera División. Su objetivo es meterse en la Copa, pero las lesiones en las últimas semanas le han impedido estar entre los ocho primeros”; y reconoció: “Va a ser un partido complicado”.



El Naturpellet se desplaza con la firme intención de “hacer un partido serio en defensa y jugar de forma solidaria, como hicimos contra el Palma”´aseguró Gacimartín; y apuntó: “Cada semana vamos encontrando el camino”. En cuanto a las posibilidades de meterse en la competición copera, el técnico segoviano comentó: “Tenemos un calendario complicado para meternos en Copa. No vamos a renunciar a nada, aunque tenemos tres salidas muy difíciles. A corto plazo solo miramos el alejarnos del descenso”. Para la ocasión, dispone de “todos los jugadores y haremos convocatoria”.

EL ANÁLISIS DE ÁLVARO LÓPEZ Álvaro López también compareció en los micrófonos y respecto al rival valoró: “Sabemos de la exigencia del partido. Es un equipo para luchar entre los ocho primeros y es un histórico con jugadores experimentados. La Copa sería un sueño para todos, pero hay que tener los pies en el suelo”. El 7 del Naturpellet, que este curso está alterando la posición habitual de ala con la de cierre, repasó su situación: “A principio me costaba más y me he dado cuenta que el puesto de cierre es una de las posiciones más complicadas del fútbol sala”.

