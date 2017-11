El Concurso Infantil de piano ‘Santa Cecilia’ congrega a 35 participantes

Los participantes en el concierto final del Concurso infantil de Piano ‘Santa Cecilia’ de 2016, tras la actuación en la Sala de la Fundación Caja Segovia. / EL ADELANTADO

Vuelve este fin de semana una de las citas musicales más relevantes de la ciudad: el Premio Infantil de Piano ‘Santa Cecilia’, convocado por la Fundación Don Juan de Borbón. Este año alcanza ya su XXI edición y serán 35 los niños que participarán en el mismo, según explicó Teresa Tardío, directora de la Fundación, en la presentación del certamen.

El objetivo sigue siendo el mismo que cuando se puso en marcha, cubrir ese hueco que hay en la educación musical infantil. Por ello, añadió Tardío, “este Premio es muy importante para nosotros. Hay que educar a la gente en la música, porque sin la formación de niños y jóvenes daría igual hacer festivales muy buenos en verano, porque la gente no sabría lo que escucha”.

También por este motivo el premio se ha mantenido todos estos años cerrado a los niños, para que su manera de tocar no quede camuflada por los adultos, que “no es toquen mejor, es que tocan diferente”, aseguró la directora de la Fundación Don Juan de Borbón.

Así, como en años anteriores, en esta ocasión habrá dos categorías: la primera para pianistas de hasta 11 años; y la segunda, para aquellos que tienen entre 12 y 14 años, inclusive.

Las audiciones se celebrarán los días 25 y 26, sábado y domingo, en el Conservatorio Profesional de Música y el jurado este año tendrá que esforzarse para elegir a los mejores, ya que los pequeños pianistas vienen cada vez mejor preparados a este certamen.

Los participantes tocarán un repertorio compuesto por obras clásicas y una pieza de libre elección. Si en el último caso eligen una obra de un compositor nacional, podrán optar al ‘Premio de Mejor intérprete de Música Española’. Y es que, además de los premios en metálico que otorga la Fundación —en la primera categoría: 450 euros para el primer clasificado y 300 euros para el segundo; y en la segunda, 600 y 450 euros, respectivamente—, hay otros reconocimientos, como

el de ‘Mejor intérprete de una obra de J. S. Bach’ o el premio ‘Beca de Exámenes de Trinity College London’.

El jurado será designado por la Fundación Don Juan de Borbón y estará constituido por expertos de prestigio en el mundo de la música. Los miembros del mismo no se conocerán hasta el inicio de las pruebas y su fallo será inapelable.

Para poner la guinda al concurso, el domingo por la tarde, a partir de las 18.00 horas, habrá un concierto en la capilla del Museo de Arte Moderno Esteban Vicente. La entrada es libre hasta completar el aforo.

De modo que este fin de semana el piano será el que ponga la nota musical a Segovia gracias a un certamen que “cada vez tiene una mayor convocatoria y viene gente de toda España”, según resaltó la alcaldesa, Clara Luquero, lo cual también es positivo para la ciudad, ya que “se desplazan cuarenta familias, pues con los niños vienen los padres, los abuelos, los profesores...”, puntualizó Tardío.

