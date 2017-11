Importantes resultados en el cross de Soria y Palencia y en el maratón de Valencia

La temporada de atletismo va sumando nuevos compromisos y el pasado fin de semana se celebraron citas de relevancia como el XXIV cross internacional de Soria, el maratón de Valencia, el XXIV cross patronato de deportes de Palencia o la marcha atlética espada toledana.



A la séptima posición -tercer español- de Javi Guerra y al primer puesto en categoría promesa -sub 23- de Idaira Prieto en el monte soriano de Valonsadero, se sumó el triunfo sub 18 de la atleta del CAS Ciudad de Segovia Chaymae Mezzat con un tiempo de 10.16 minutos. Sobre el mismo escenario, las segovianas Diana del Ser, del CA Valladolid, y Rebeca Gil, del Oviedo Atletismo, quedaron vigesimoprimera y vigesimoséptima en la absoluta, respectivamente.



Por otra parte, Rubén Merino, del Venta Magullo, firmó un registro de 34.52 en la prueba absoluta (trigésimo noveno). En la disciplina sub 20 la componente del Ciudad de Segovia Sandra San Miguel se clasificó en el decimoctavo puesto, con una marca de 14.30. En sub 16 femenino Pilar Moreno, del mismo equipo, consiguió un quinto puesto; y en la categoría masculina Darío Palomo, del Sporting Segovia, entró en meta el veigesimoctavo.

En la modalidad sub 12, Alejandro Domingo, del Sporting, logró el segundo puesto; Miguel Jimeno, del Magullo, firmó la cuarta plaza; y Adrián Muñoz, también del Sporting, fue octavo.

MARATÓN DE VALENCIA Los atletas del Venta Magullo consiguieron un quinto puesto por equipos en la maratón de Valencia; siendo Miguel Ángel Ramos el mejor clasificado al realizar un tiempo de 2.30.04 horas y quedar en el puesto 75 puesto de la general y el vigesimoprimero de la categoría máster B. También tomaron salida otros segovianos como David Isabel, Alfonso Isabel, Alberto Sanz o Iván Blanco.

MARCHA TOLEDANA Meritoria marca la realizada por el integrante del Magullo Rodrigo Santaelena en los 5 kilómetros marcha del trofeo de marcha ‘Espada Toledana’, al conseguir un registro de 25.17. Santaelena se clasificó en sexta posición de la general cadete, logrando la mínima para los campeonatos de España de marcha en ruta y de pista al aire libre. En la prueba absoluta, Carla Santaelena fue séptima en sub 23. con un crono de 28.42. En sub 14 femenina, Ángela Peñas consiguió una marca de 13:42 y el puesto 48º.

CROSS PALENCIA El atleta del Magullo Francisco Maderuelo concluyó en séptima posición de la categoría máster C del cross de Palencia al realiza un tiempo de 11.28 sobre una distancia de 3100 metros.

GUERRA, EN EL MARATÓN DE SEVILLA El maratón de Sevilla 2018 contará con la presencia de Javi Guerra para el 25 de febrero. El compomiso es la sede del campeonato de España de maratón y mantendrá la lucha por cuatro plazas directas en la Selección para el Europeo que se disputa en Berlín en agosto, uno de los principales objetivos del segoviano que se ha fijado esta campaña.

