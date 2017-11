El Grupo Popular pide que se revise el acuerdo sobre el parking de Padre Claret

Raquel Fernández, ayer junto a la viceportavoz del PP, Azucena Suárez. / E. A.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia denuncia, ahora con un informe propio elaborado en base al expediente de contratación, que el equipo de Gobierno no ha gestionado bien el reequilibrio económico solicitado por la empresa adjudicataria del aparcamiento de Padre Claret y por esa razón pide la revisión del acuerdo adoptado en el último pleno.

La portavoz del PP, Raquel Fernández, informó de que esta solicitud de revisión se producirá a través del Registro municipal. La alcaldesa, Clara Luquero, ha comentado al respecto que en su momento se alcanzó un acuerdo con la adjudicataria, Isolux Corsan y, tras la aprobación del mismo por el pleno del mes pasado, “ahora se tiene que tramitar, estamos en ese proceso”.

Además, Luquero se mostró sorprendida por esa solicitud: ¿qué supone la petición por Registro? ¿la paralización del acuerdo? Habrá que verlo pero quien gobierna la ciudad es el equipo de Gobierno y los acuerdos pasan por los órganos competentes para su aprobación, por decreto de Alcaldía, a través de la Junta de Gobierno o del pleno municipal, y el PP está presente en determinados órganos, y tendrá que pasar por el pleno si quieren que se posicione, no meterlo por el Registro”.

Precisamente en ese pleno, la medida salió adelante con el voto en contra de la oposición, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo. En ese momento, Fernández ya expresó dudas sobre su contenido y consecuencias y ahora, “tras analizar toda la documentación, las dudas se han convertido en una afirmación, poniendo de manifiesto, una vez más, la incapacidad del gobierno municipal del PSOE para licitar, adjudicar adecuadamente y firmar contratos precisos sobre servicios públicos que salvaguarden los intereses del Ayuntamiento”.

“El equipo de Gobierno tenía dos vías posibles en la negociación, defender los intereses de los segovianos o favorecer a la empresa adjudicataria, y lamentablemente han optado por esto último”, según los populares.

La portavoz mantiene nuevamente que se podía haber defendido que sí se han tomado medidas de restricción del tráfico en el recinto amurallado y esgrime informes técnicos municipales contradictorios a pesar de que uno de los firmantes es la misma persona, lo que lleva a afirmar a Fernández que “o bien los informes se emiten al dictado de los políticos, o los informes que elaboran los técnicos no son supervisados por los políticos. En cualquier caso estamos hablando de algo muy preocupante”.

Por otra parte, la portavoz popular, ante las declaraciones del concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, de que “se soluciona un importante problema”, recuerda que el acuerdo alcanzado tiene vigor hasta 2021 y si bien hasta esa fecha no se podrá solicitar de nuevo un reequilibrio por parte de la empresa, después sí. “No se ha solucionada para nadie más que para el Gobierno socialista, que deja el problema a la siguiente corporación”. Fernández cree que Reguera ha quitado el problema de encima a la alcaldesa, además de dejarnos sin armas para negociar en un futuro, puesto que la empresa se queda sin obligaciones al eliminar el canon de 60.000 euros al año y la obligación de mantener en buen estado la avenida Padre Claret.

