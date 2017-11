El Tribunal de Cuentas recomienda un contrato de servicios para la recogida de basuras

El Consejo de Cuentas ha fiscalizado la adjudicación y la ejecución del contrato de recogida de basuras de Segovia. / KAMARERO

El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda al Ayuntamiento de Segovia, de cara al futuro, que la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos del municipio se encuadre dentro de la categoría de contrato de servicios, en lugar de ser considerada una concesión, como ocurre en la actualidad.

Este organismo, dependiente de las Cortes de Castilla y León, está encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma y tiene su sede en Palencia. Su objetivo principal es contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto. En esa línea desarrolla todos los años un plan de fiscalizaciones que en lo relativo a 2016 ha incluido la elaboración de un informe sobre el citado contrato de recogida de basuras del Ayuntamiento de Segovia.

El informe, publicado esta semana, concluye que el consistorio segoviano “cumple, con carácter general, con la legalidad en la adjudicación realizada en 2006”, pero advierte de algunas irregularidades en algunos aspectos de control interno y del procedimiento de contratación.

Respecto a la organización y el control interno de la gestión, el Tribunal de Cuentas autonómico llama la atención sobre el incumplimiento de la normativa presupuestaria, ya que no figura en el expediente el certificado de existencia de crédito para hacer frente a las obligaciones del contrato, ni tampoco aparece el certificado sobre los límites de gastos plurianuales. Asimismo, señala que no se ha elaborado el informe de la fiscalización del compromiso del gasto, previo a la adjudicación del contrato, ni un informe jurídico sobre el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En cuanto al procedimiento de contratación, en las actuaciones preparatorias de tramitación del expediente no se emitió la aprobación del gasto, según recoge el informe.

Incidencias La institución refleja diferentes incidencias en el cumplimiento de las condiciones del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, entre ellas, que no se establecen los requisitos de solvencia que debían acreditar las empresas licitadoras.

Por otra parte, aprecia una incorrecta ponderación del criterio de oferta económica al aplicar la fórmula de valoración para adjudicar el contrato.

También destaca el informe que en el pliego no se especificaban las obras e instalaciones, bienes y medios auxiliares que aportó el Ayuntamiento. Otras cuestiones que plantea es que no se estableció la distribución de anualidades del gasto y, aunque el pleno aprueba los pliegos, “no hay constancia de la aprobación expresa del expediente de contratación, del gasto y de la apertura del procedimiento de adjudicación”. Tampoco consta que se hayan elaborado actas definitivas de las reuniones de la Mesa de Contratación y advierte que en el anuncio publicado en el BOE para dar a conocer la convocatoria el Ayuntamiento omitió varios aspectos que, a juicio de este Consejo, debían haber sido objeto de publicidad. La falta de la fecha concreta de inicio de la ejecución del contrato, la no justificación de la primera modificación del mismo y que no haya constancia del informe jurídico emitido por la Secretaría del Ayuntamiento en los expedientes de modificación son otros aspectos recogidos.

En total, son nueve las recomendaciones que efectúa el Consejo de Cuentas al consistorio, algunas dirigidas a la Intervención municipal pero, sobre todo, señala que, de acuerdo con la normativa europea vigente, “en el futuro el Ayuntamiento debería encuadrar el contrato objeto de esta auditoría dentro de la categoría de los contratos de servicios, en lugar de ser considerado concesional, porque el adjudicatario no asume riesgo de explotación”.

Nueva ley Por su parte, la alcaldesa, Clara Luquero, recuerda que el Ayuntamiento se encuentra ahora en la fase de elaboración del pliego de condiciones para el futuro contrato de recogida selectiva de basuras y limpieza viaria, ya que el actual finaliza el año que viene. En este sentido, informó de que “en este momento se está estudiando a nivel técnico la nueva Ley de Contratos del sector público, que se encuentra en el periodo de transición de cuatro meses en los que sigue en vigor la anterior”.

Luquero, que recalca que el informe del Consejo de Cuentas “es favorable a la ejecución del contrato en vigor”, sostiene que “el nuevo pliego tendrá en cuenta todas las recomendaciones y también los aspectos de la nueva Ley, lógicamente”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.