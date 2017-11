El valor de lo hecho a mano

Una experta ‘torcedora’ estuvo ayer mostrando la labor que supone hacer cada cigarro puro de manera artesanal. / KAMARERO

Torcer un puro es arte. Eso lo saben bien quienes se dedican a ello, quienes desde pequeños comienzan a conocer las técnicas y los detalles del tabaco y su proceso, guiados de la mano de los expertos ‘torcedores’. Pero realmente muy pocos fumadores de cigarros puros conocen la dura labor que supone.

Por ello, la marca Vegafina ha decidido exportar ese arte hasta los estancos y acercar el trabajo de las manos expertas a los consumidores. Javier Herrero, responsable de Vegafina, estuvo ayer en la expendeduría número 8 de Segovia —calle José Zorrilla, 81— con una experta que elaboraba en directo cigarros puros.

El objetivo, reconocía Herrero, es “el acercamiento al público para que vean las dificultades de hacer el cigarro, haciéndolo en directo, que vean la dificultad que conlleva el trabajo a mano”. Y eso precisamente es lo que más sorprende a la gente, explicaba, porque “los consumidores no creen que realmente se hagan a mano”.

Sobre el arte de hacer puros, recordó que “normalmente es algo familiar, madres e hijas van pasando por la fábrica —Vegafina tiene la fábrica de puros más grande del mundo, con casi 5.000 empleados— y tienen un aprendizaje de un año, más o menos, hasta que empiezan a hacerlo ellas solas” y ese trabajo manual tan exquisito es lo que le da el valor añadido a los cigarros puros.

Asimismo, apuntó que “la diferencia entre los cigarrillos y el cigarro es que este se aprecia más en momentos sosegados, no es una fumada compulsiva, va asociado a una bebida espirituosa, una buena compañía... y transmitimos todo el amor que sentimos por los cigarros al público final”.

Herrera concluyó señalando que “Vegafina es la marca más vendida en España de cigarros puros no cubanos, con más de 2 millones de puros vendidos, y queremos que se conozca todo lo que hace realmente y el cariño que se pone en cada cigarro”.

