El Centro Didáctico de la Judería dedica un espacio a la figura de Ana Frank

La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, en el espacio reservado a la figura de Ana Frank. / KAMARERO

Ana Frank, aquella pequeña que se vio obligada a esconderse por el mero hecho de ser judía, durante el avance de los nazis por Europa, y dejó escritas sus vivencias en un diario, es la protagonista de una nueva exposición que se ha instalado en el Centro Didáctico de la Judería. Este espacio forma parte de la iniciativa ‘Leer y escribir con Ana Frank’, puesta en marcha por la Red de Juderías de España.

Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, fue la encargada de presentar ayer la exposición, que estará abierta hasta el 7 de enero. “La entrada es gratuita, para que la gente pueda venir a disfrutar de ella, y tiene una función didáctica”, dijo la edil, así los niños que la visiten podrán ver un vídeo que cuenta, de manera sencilla, la historia de Ana Frank y del Holocausto.

El taller didáctico está dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Primaria y tiene una duración de una hora, de modo que pueden visitarla de 10.00 a 11.00 horas, de lunes a viernes, explicó. “Pero está abierta también a todas las personas que quieran entrar y, lógicamente, esa parte didáctica la vamos a seguir manteniendo, es decir, si un niño viene acompañado de un adulto, pues se llevará un cuadernillo didáctico que le permitirá trabajar la exposición con sus padres”, añadió De Santos.

Así, continuó, esta iniciativa “es una envestida fuerte sobre la figura de Ana Frank, con la que todos los niños de esta edad pueden sentirse plenamente identificados y trabajar la empatía de ponerse en el lugar del otro. Es una niña que tiene clarísima su vocación de escritora y que, desafortunadamente, por las circunstancias, tiene que vivir escondida y sin hacer ruido, aunque eso le permite a la pobre leer y escribir en su diario, donde una y otra vez lanza ideas fantásticas para los niños, porque son las ideas de una niña de 11 años, y esa voluntad de escribir”.

El diario de Ana Frank fue rescatado y editado por su padre,

Otto Frank, el único superviviente de la familia, así que “fue el padre el que hizo realidad el sueño de la hija de ser escritora”. A partir de ese momento, “aunque el arranque fue lento, la figura de Ana Frank no ha hecho más que crecer y yo creo que vivimos en una sociedad en la que es necesario ampliar la cadena de héroes que los niños pueden tener, es decir, todos los niños están sometidos a una cantidad de inputs de comunicación que, con demasiada frecuencia, presentan como ídolos a personas que no transmiten los valores que puede transmitir Ana Frank”, aseguró la concejala.

Por ello, “es muy importante dar a los niños figuras con las que identificarse y que les aporten ese plus de crecimiento personal, como es el caso de Ana Frank que, insisto, en el diario nunca deja de ser una niña”.

Además, es una forma también de conocer unos episodios de la historia que pueden resultarles lejanos, como es el avance del nazismo, el holocausto o la Segunda Guerra Mundial.

Concursos de microrrelatos. El proyecto ‘Leer y escribir con Ana Frank’ incluye un concurso de microrrelatos sobre el Holocausto dirigido a los niños de 9 a 12 años, que estén en cualquiera de los centros escolares de las 10 ciudades de la Red de Juderías, según explicó la concejala. Las bases pueden consultarse en la web www.redjuderias.org.

Los microrrelatos, con una extensión de 350 palabras, pueden presentarse hasta el 15 de mayo de 2018. Los tres primeros clasificados ganarán un viaje para conocer la casa de Ana Frank en Ámsterdam; y los 25 elegidos por el jurado se reunirán en una publicación que quedará en propiedad de la Red y que será presentada en las ciudades de donde sean los autores ganadores, donde se celebrará también un acto de entrega de los premios.

