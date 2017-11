Riazano y Turégano aumentan la distancia con sus perseguidores

Conjunto del Valseca CF, que milita en la segunda categoría provincial. / ÁLVARO PINELA

Spórting Riazano y Gimnástica Ayllonesa se destacan en la zona alta de la clasificación en la Primera Provincial superada la séptima jornada de la competición, en la que sus perseguidores no consiguieron sumar los tres puntos.

En el campo de Las Delicias, el Spórting tenía un encuentro de lo más complicado de superar ante una Ayllonesa que ha iniciado la competición en buena forma, y lo cierto fue que el partido se movió en un plano de igualdad que solo fue capaz de romper un gol del Riazano al poco de iniciarse el segundo tiempo. El equipo de Ayllón intento igualar la contienda hasta el final, pero no tuvo acierto.

El Turégano se mantiene a un punto del liderato de la primera categoría después de derrotar al Cabezuela en un partido más complicado para los tureganenses de lo que indica el marcador. El equipo visitante se adelantó mediado el primer tiempo, pero no fue hasta bien entrado el segundo cuando consiguió aumentar su renta, poniendo la victoria mucho más cerca, y cerrándola con un tercer tanto en una de las últimas acciones del partido.

El CD Quintanar ha ascendido hasta la tercera plaza de la clasificación después de lograr la victoria sobre el Carbonero, y aprovechándose de los pinchazos de los conjuntos que tenía por delante. Tuvo que trabajar de firme el equipo amarillo para remontar un encuentro que su oponente se puso de cara en los primeros compases del choque, pero en la segunda mitad dos tantos locales dejaron al Carbonero sin los tres puntos que tuvo en la mano durante prácticamente una hora.

No pudo el Cuéllar Santa Teresa lograr la victoria en su visita al campo de El Arevalillo, donde el Mozoncillo supo jugar sus bazas para darle la vuelta al 0-2 con el que el equipo cuellarano se colocó cuando apenas se había cumplido la primera media hora de encuentro. Un gol ya en el período de prolongación culminó la remontada de los locales.

Dos repartos En El Hoyal, el Cantalejo firmó el reparto de puntos con el Monteresma, que muy pronto se puso el partido de cara, y que tras un primer empate del conjunto briquero volvió a tomar la iniciativa en el marcador. Pero el Cantalejo volvió a igualar el encuentro con toda la segunda parte por disputarse, y pese a los intentos de unos y otros, el marcador no volvió a moverse.

El Prádena también concluyó su partido con empate, en esta ocasión ante la UD Villacastín en un encuentro que tuvo un emocionante desenlace, ya que el Villacastín remontó un tempranero gol local, y en veinte minutos se puso con un claro 1-3, que se convirtió en el 2-4 a veinte minutos para el final. El Prádena marcó dos goles cuando el final del encuentro estaba muy cerca, y rescató un punto que le sirve para engrosar las filas de equipos que suman diez en siete jornadas.

Quien sí sumó los tres puntos fue el Cantimpalos, no sin sufrimiento ante un Arcángel que abrió el marcador, pero que al descanso ya marchaba por detrás, y al que no le sirvió el arreón final más que para maquillar el marcador, dejándolo en el 3-2 con el que el Cantimpalos se aleja de problemas clasificatorios, a los que poco a poco se acerca el conjunto de San Rafael.

El Coca, menos distancia En la Segunda Provincial, el Coca cedió los dos primeros puntos de la competición en el campo de La Mina, donde el filial del Monteresma le puso en más de una complicación. El líder, que jugó con uno menos durante muchos minutos, se tuvo que conformar con el empate, y ve cómo el Vallelado se le coloca a un punto tras su victoria por la mínima frente al Sepúlveda. El Pinillos, que se repartió los puntos con el Bernardos, es ahora tercero, con el Sierra de la Mujer Muerta también acercándose a la zona alta tras su victoria sobre el Atlético Hontanares.

