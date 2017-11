Álvaro López intenta superar al portero del Palma Futsal en el último partido jugado en casa. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia Futsal aún no tiene firmado el convenio con el Ayuntamiento de Segovia, aunque ya están acordadas las cifras de la subvención municipal para el club de fútbol sala, en unas cantidades que serán prácticamente idénticas a las de la pasada temporada, con un montante total de 35.000 euros, aunque sí existen una serie de consideraciones que diferenciarán este convenio de los anteriormente firmados.

En primer lugar, el hecho de tener al primera equipo en la máxima categoría de fútbol sala después de haber conseguido el ascenso, podría haber propiciado el aumento de la subvención municipal. Sin embargo, esto no ha sido así por un 'castigo' político, como señaló Álvaro Fernández a esta redacción, "ya que en la reunión que mantuvimos con los representantes del IMD, estos nos comentaron que no se iba a elevar la aportación por la desaparición del equipo femenino, además de un conjunto de categoría juvenil provincial, aunque en este último caso lo que ha desaparecido es la propia liga juvenil provincial".

Y es que las declaraciones de diversos grupos municipales alegando "discriminación" del club para con su extinto equipo femenino no sentaron bien a la concejal de Deportes, Marian Rueda, como señaló a esta redacción el pasado 12 de septiembre, pero sí terminaron haciendo mella en las decisiones del IMD, "y así nos lo dejaron claro en la reunión", afirmó Fernández. De esta manera, el Instituto Municipal de Deportes no solamente ha dejado invariada la aportación al Naturpellet (aunque elevando el montante por mantener la categoría a 7.000 euros por los 3.500 que se dieron por el ascenso la pasada campaña) sino que además en el convenio dejará especificada la cuantía que recibirá cada equipo perteneciente al club, aportando, por ejemplo, 1.500 euros al equipo de la División de Honor juvenil.

Agradecido, pero... El presidente del Naturpellet se mostró "agradecido" por la subvención municipal, aunque no entendió el hecho de que se mantuviera la aportación pese a que los gastos del equipo de Primera División son bastante mayores que en Segunda. "Siempre he afirmado que un club no puede mantenerse únicamente con la subvención municipal, -indicó Fernández- pero en nuestro caso lo que nos aporta el Ayuntamiento no cubre el diez por ciento del presupuesto". Poco que ver con lo que perciben de sus instituciones clubes como el Jaén o el Ribera de Navarra, este último compitiendo con el Naturpellet por una plaza en la Copa de España, "y yo por supuesto que no pediré esas cantidades que rondan los 400.000 y los 600.000 euros, pero este club está paseando el nombre de Segovia por toda España, y quizá esto no se está valorando lo suficiente", afirmó el presidente, que puso como ejemplo el dato de que, de los quince partidos que habrá jugado en la primera vuelta de la competición, diez habrán sido retransmitidos por las diferentes plataformas televisivas.

Además, el Naturpellet es de los clubes que debe abonar el veinte por ciento del coste de las instalaciones municipales para sus equipos de cantera, "una cantidad que en la pasada temporada ascendió a alrededor de 2.000 euros, por lo que de los 35.000 que nos dan les reintegramos 2.000 euros". A ello se le suma el hecho de que el IMD no ha dado respuesta al club acerca de la propuesta de no retirar la publicidad que coloca en los partidos, poniendo una lona que los cubra cuando el equipo no juegue, "con lo que nos podríamos ahorrar cerca de 2.000 euros que nos está costando ahora poner y quitar la publicidad en los partidos".

