Marca, talento e internacionalización son las tres claves de la empresa, según los expertos

Los expertos lo tienen claro: los pilares de cualquier empresa son la marca, el talento del que disponga y la internacionalización, todos ellos conjugados, porque de uno dependen los otros dos. Al menos, así se lo explicaron ayer a los empresarios segovianos participantes en la jornada ‘Talento y marca, pilares del éxito empresarial’, organizada por CajaViva Caja Rural, la Federación Empresarial Segoviana (FES) y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Antonio Vázquez, presidente de International Airlines Group (IAG), fue el primero en dirigirse a los asistentes y no dudó a la hora de afirmar que “cuanto más conjuguemos el trinomio de marca - talento - internacionalización, mejor nos irá (...) Este trinomio es la clave para el desarrollo de las empresas”.

Reconoció Vázquez que “no soy experto en marcas”, pero tiene la sabiduría que le dan sus cuarenta años de experiencia en distintos sectores —primero en bienes de consumo, ahora en aerolíneas— y considera probado que “hay que poner al consumidor en el foco. Por muy buen producto que uno tenga, o lo coloca en el mercado y lo vende bien o no vale para nada”.

Y además, hay que tener en cuenta que en los últimos años “los hábitos de consumo se han globalizado, la internacionalización ya no es una opción (...) Y la globalización de la demanda conlleva una globalización de la oferta, así que hay que diferenciar nuestro producto. Aquí es donde nos encontramos con el paradigma de las marcas”, explicó. De hecho, recordó que el modelo corporativo de IAG “es un portfolio de marcas y cada compañía es independiente”.

Los retos Una idea similar es la que presentó Pablo López Gil, director general adjunto del Foro de Marcas Renombradas Españolas, para quien “cuando se analizan los retos de las empresas españolas se habla mucho del tamaño de la empresa, de los mercados a los que se dirige... y poco del grado de diferenciación de nuestra oferta” y ese debe ser el punto fundamental en un mercado globalizado.

Asimismo, apuntó que “las marcas tienen que ser capaces de atraer también talento internacional”. En un mundo globalizado, en el que cualquier empresa puede tener presencia en internet, “hay que apostar por los intangibles: marca y gestión del talento”.

Insistió en la diferenciación Andrés Ortega, presidente de la FES, quien señaló la importancia de “resaltar el valor de nuestras empresas frente a la competencia, tanto en el mercado doméstico como en el internacional”.

Las jornadas finalizaron con una mesa redonda en la que participaron grandes expertos en marca de empresas nacionales: Adriana Soto, gerente de Experiencia de Marca de Telefónica; Gemma Juncá, gerente de Marketing y Marca de Iberia; Miguel Ángel Navarro, COO de Catenon; Irene Fernández, directora de Marketing y Comunicación de NH Hoteles; y Cristina Peña, responsable de Marca e Identidad Corporativa de Gas Natural Fenosa. El debate fue moderado por Isabel Sánchez, vicerrectora de Emprendimiento de la IE University.

