IU denuncia el “urbanismo a la carta” del equipo de Gobierno socialista

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento segoviano, a raíz de la sentencia que señala que ha prescrito una infracción urbanística que se ha producido en un terreno propiedad del ex concejal socialista Juan Cruz Aragoneses , considera que tanto el concejal de urbanismo, Alfonso Reguera, como la Alcaldesa “tienen que dar explicaciones y convencernos de que no se ha dado un trato de favor hacia su antiguo compañero en la Corporación”.

IU recuerda que 2013 la Audiencia Provincial sentenció que la obra realizada por el ex edil (por la que tuvo que dimitir) sobrepasaba las autorizaciones en volumen y superficie en una “indudable infracción urbanística grave” que, si bien no tenía peso penal, debía depurarse en el ámbito administrativo. El Ayuntamiento dispuso de un plazo legal de cuatro años desde entonces para comunicar el procedimiento, pero esto no se ha producido hasta tres días después de la fecha límite, por lo que el proceso se ha desestimado. “Está claro que un posible olvido por parte del equipo de Gobierno está descartado, ya que el grupo municipal de UPyD preguntó en mayo de 2016 sobre este asunto”, comenta. Aunque la alcaldesa ha anunciado un recurso ante el TSJ, IU califica de vegonzosas sus declaraciones en las que “llegó a decir que ‘hay procesos más graves que una huerta en la que se ha hecho una terracita’. ¿Quién va a confiar ahora en su honestidad? ¿Por qué no ha cesado todavía al concejal de Urbanismo ?”, pregunta.