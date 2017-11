El CD Seghos firma una contundente victoria para seguir liderando la tabla

Foto de familia de los integrantes del CD Seghos San Cristóbal. / EL ADELANTADO

El CD Seghos San Cristóbal firmó otro positivo fin de semana, con victorias para sus equipos tanto de Segunda División Nacional, como de Primera Territorial.

El equipo de Segunda recibió al último de la clasificación, el CTM Góssima Beltrán 2001 de Salamanca, equipo también recién ascendido, pero que no ha reforzado su plantilla, con jugadores muy jóvenes en sus filas. Los de San Cristóbal no dieron concesiones y los habituales Daniel Sanz, Javier Román y Fernando García se impusieron en sus respectivos partidos por tres sets a cero, para anotarse una clara victoria por 6-0 y seguir una jornada más al frente de la clasificación.

Ese mismo resultado fue el obtenido por el Seghos Espirdo-UVA, que recibía al CTM Viriato C de Zamora. Juan A. García, Antonio J. García, José Luis Cervigón, y posteriormente Javier Bueno, jugaron por los de Espirdo. Los tres primeros se anotaron sus primeros partidos por 3-0. Antonio volvió a jugar en el cuarto partido para asegurar la victoria, tuvo que sufrir para conseguirlo por 3-2, seguidamente Juan volvió a ganar con contundencia, y Javier Bueno sentenció con otro 3-0 para firmar la clara victoria.

