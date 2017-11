Arranca el juicio por la fallida promoción en los Altos de la Piedad

Los acusados, en la Audiencia. / KAMARERO

f. d. / segovia

Ayer comenzó en la Audiencia Provincial el juicio oral contra los dos empresarios, de origen vasco, que promovieron el proyecto inmobiliario ‘Velódromo Altos de la Piedad’ para construir 350 viviendas que no han llegado a levantarse, y para las que alrededor de 300 personas pagaron distintas cantidades en concepto de reserva y que no han sido devueltas.

A lo largo de esta semana se tendrán en cuenta los testimonios de los acusados, con empresas en Vizcaya y Burgos; y unos 50 testigos y denunciantes.

Una de las principales dificultades en el desarrollo de este juicio lo centra el fallecimiento del dueño de la empresa Promosegovia, que fue la que se encargó de buscar en Segovia a casi 300 compradores de otras tantas viviendas. La Fiscalía pide para los dos acusados penas de siete y ocho años de prisión, así como la indemnización económica a los afectados. Les imputa un delito de estafa por quedarse indebidamente con 2,6 millones de euros a través de los pagos realizados por las personas que reservaron su vivienda.

En las conclusiones que la Fiscalía leyó ayer a los acusados recuerda que la empresa Moldis Echarro S.L. encargó en el año 2001 a la entidad Promosegovia la gestión de compra de suelo en la unidad de actuación Velódromo-Altos de la Piedad para construir 350 viviendas, garajes, trasteros y locales. Dos años más tarde, en 2003, se suscribieron contratos de reserva de las viviendas por parte de particulares, que entregaron, cada uno de ellos, 12.000 euros. De esta forma, Moldis Echarro acumuló 2,6 millones y, según la Fiscalía, no constituyó avales de esas cantidades ingresadas, tal y como exigen las leyes de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y de ordenación de la edificación. El 29 de noviembre de 2004, se transmitieron todos los derechos a otra empresa, Arkano Desarrollo Inmobiliario, que los asumió aunque sabía que no había saldo suficiente para hacer frente a las cantidades entregadas.

Por ello les acusa la Fiscalía de buscar un "ilícito enriquecimiento". Molis Echarro ha procedido luego a la devolución de parte de las cantidades entregadas a cuenta. Por ello concurre una atenuante de reparación del daño.

Pero no para todos, y hay una veintena de clientes que no han recibido cantidad alguna. Por este motivo tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a cada uno de estos perjudicados con 12.000 euros, con 24.000 a dos de ellos y con 60.000 a otro.

De acuerdo con el proyecto urbanístico iban a construirse 350 viviendas con plaza de garaje y trastero, repartidas en diez bloques de tres o cuatro plantas de altura. De ellas, 35 iban a entregarse al Ayuntamiento en cumplimiento de la ordenación urbanística de la zona. En el año 2007 el proyecto fue anulado, y unos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a echar abajo otro intento de regularlos urbanísticamente, de modo que no se ha levantado una sola vivienda.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.