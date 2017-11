La muerte de cuatro personas en 10 días sube la alerta en las carreteras

Concentración del Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico que promueve ONU. / KAMARERO

El cero es el único número positivo cuando se habla de víctimas de accidentes de tráfico porque a partir de él cualquier dígito, por bajo que sea, lleva detrás un drama incalculable. Los siniestros sobre el asfalto provocan muerte y “un inmenso dolor y sufrimiento en las familias” que deben estar presentes continuamente en la sociedad. Así lo indicó ayer la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, en un acto de homenaje a las personas que han sufrido accidentes de circulación. El acto ha sido organizado por la Jefatura Provincial de Tráfico para sumarse a la convocatoria del Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico que promueve Naciones Unidas desde 2005 y cuyo lema es 'Objetivo 2020: reducir las muertes de tráfico y lesiones graves en un 50%'.

La subdelegada Pilar Sanz, el jefe provincial de Tráfico, Pedro Pastor, funcionarios del departamento, el concejal del área, Ramón Muñoz-Torrero, la presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Segovia (APAE), Irene Herranz, y representantes de la Guardia Civil y la Policía Local guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las personas que en 2017 han perdido la vida o han sufrido directa o indirectamente los efectos de esta lacra ante lo que no se puede bajar la guardia. Buena prueba es que en solo diez días han muerto cuatro personas en las carreteras de la provincia. “No podemos dormirnos; hemos conseguido mucho pero hay mucho trabajo por hacer” dijo el jefe de Tráfico. Acto seguido, Pedro Pastor explicaba que hasta hace un mes los datos de siniestros vitales de 2017 eran más bajos que los correspondientes al pasado año pero “en diez días hemos tenido cuatro accidentes mortales, lo que abunda en que no podemos relajarnos en ningún momento”. Estos luctuosos hechos han llevado tanto a Pilar Sanz como a Pedro Pastor a intensificar el llamamiento a la prudencia ante el volante y a la responsabilidad de los conductores, más aún ante la posible, y por otra parte esperada, llegada de la lluvia, el hielo o la nieve, y el incremento de movimiento de coches durante los puentes festivos y las fiestas navideñas.

La Subdelegación del Gobierno recuerda que en lo que va de año, 10 personas han muerto en las carreteras de la provincia, cuatro menos que en 2016. En total, se han registrado 1.574 accidentes, de los que 1.009 se produjeron en carreteras interurbanas y los 565 restantes, en urbanas, con el resultado de 37 heridos graves y 327 leves (estos datos son provisionales y corresponden a las 24 horas después del accidente).

En todos los siniestros de tráfico “está presente la velocidad como causa directa o agravante”, dijo Pedro Pastor apelando a la moderación. El jefe de Tráfico recuerda que “no hace falta ir a la velocidad máxima de la vía” y que el conductor debe “adaptar la velocidad y su forma de conducir al estado de la carretera”, remarcando que en Segovia “tenemos una red buenísima”. Hizo también una llamada de advertencia a las personas que no utilizan los sistemas de seguridad, y especialmente a los padres que no llevan adecuadamente sujetos a los niños en el coche. “Simplemente, —dijo el jefe de Tráfico— una colisión que a unos adultos no les produce prácticamente daño puede matar a un niño”.

Drogas y móviles La causa que más ha aumentado como origen de los accidentes es la distracción, y dentro de este factor está el uso del móvil. El teléfono que ayuda a que los servicios sanitarios puedan llegar con más rapidez a auxiliar a un herido puede ser también la causa que haya sacado al coche de la carretera. “Hay que pensar que a 120 kilómetros por hora nos desplazamos 30 metros en un segundo y podemos estar fuera de la vía en cuanto nos despistemos un segundo”, comentó el jefe de Tráfico. También recordó que el alcohol y las drogas son enemigos de la carretera. Y si bien en Segovia “estamos por debajo de la media nacional en positivos de alcohol, en temas de drogas andamos muy similar” dijo en tono preocupado Pastor.

Servicio de información

La Jefatura Provincial de Tráfico dispone de una Unidad de Información a las Víctimas de Accidente de Tráfico, donde se informa de los servicios que pueden asistir a los ciudadanos en esta situación. Esta unidad puede derivar o coordinar acciones con lo servicios que se requiera en cada caso (Justicia, Protección Civil, psicólogos, Colegio de Abogados, centros de salud mental…).

