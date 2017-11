El nuevo centro de salud se ubicará en el antiguo matadero

El alcalde y la concejala, en la presentación.

El alcalde de la villa cuellarana ha revelado hoy la ubicación del nuevo centro de salud que se encuentra en proyecto y que aún era una incógnita para los vecinos de la localidad. El antiguo matadero, que ya se encuentra en fase de derribo, es el lugar elegido para acoger ese demandado centro de salud que, según reafirmó el regidor local, será eso, un centro de salud, no uno de especialidades. Jesús García explicó que no se ha tratado de ocultismo, sino de “coherencia” y precaución, pues es ahora cuando se ha aprobado este estudio de detalle. Hasta que esta aprobación ha llegado, el documento ha viajado a 17 administraciones para sus supervisión; “hasta entonces, el Ayuntamiento ha creído conveniente no trasladarlo a la opinión pública”. “Algunos han aprovechado para hablar de ocultismo, pero en esto no tiene ningún sentido”, señaló el alcalde. La parcela tiene 3.810 metros cuadrados y el estudio de detalle ha definido las alineaciones con espacios de aparcamiento, lo que deja una parcela de 2.540 metros cuadrados. Este sería el espacio que se cedería a la Consejería de Sanidad, pero su edificabilidad es de 3.810 metros. La parcela en la que está ubicada el actual Centro de Salud se sitúa en torno a los 1.000 metros.

Se han previsto aparcamientos a ambos lados, en la calle Atletismo, al frente, en la plaza de Las Piscinas, y después se pensará cómo reordenar el trafico. En la calle Ciclismo se ha previsto incluir arbolado y se han conseguido en esta vía entre 25 y 30 estacionamientos. Regulando el tráfico como se considere oportuno, se podrá alargar el aparcamiento hasta la explanada del Polideportivo. Se planteará dejar de un solo sentido estas dos calles que son paralelas, Atletismo y Ciclismo, una de subida y otra de bajada. Una vez aprobado este estudio de detalle, tiene que llegar un proyecto de normalización; estas parcelas en su día se interponían unas con otras, no se hicieron las segregaciones oportunas, ni la definición cuando se construyó el polideportivo, y ahora es el momento. En cuanto a los plazos, este primero es de 30 días, más otros 40 hasta la aprobación definitiva.

