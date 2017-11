El talento llega de Amán

Las estudiantes jordanas Sarah Al Atiyat y Amina Adwan, en los alrededores del Campus de Santa Cruz la Real. / ROBERTO ARRIBAS

Cuando Amina Adwan y Sarah Al Atiyat se cruzaban por los pasillos de su colegio Montessori de Amán no imaginaban que unos años después iban también a compartir experiencia universitaria, no en la capital de Jordania, sino en un campus situado a más de cinco mil kilómetros de distancia, en el centro de España. Hoy día, ambas jóvenes cursan sus estudios superiores en el campus de IE University en Segovia: Amina Adwan empezó Derecho en septiembre, mientras que Sarah Al Atiyat ya está en segundo año de Arquitectura. Las dos estudiantes disfrutan actualmente de sendas becas, impulsadas por la Fundación IE y patrocinadas por Fotowatio Renewable Ventures (FRV), que cubren la totalidad de su formación de grado. Para recibir estas becas, demostraron un alto rendimiento en los estudios, un talento impropio de su edad y un carácter emprendedor sobresaliente.

El paisaje fascinante y lleno de contrastes de la ciudad de Amán, situada entre el desierto y el fértil valle del Jordán, se parece poco a la meseta castellana. Antes de venir a la universidad, Sarah Al Atiyat preguntó a sus familiares y amigos cómo era Segovia. “Es una de las ciudades más hermosas de España”, le decían. Dos años después, Sarah Al Atiyat lo corrobora con una luminosa sonrisa. Para esta joven jordana, que domina el inglés y el árabe -y habla un poco de español-, la Arquitectura es vocacional. “Quería ser arquitecta antes de saber qué era la Arquitectura”, afirma Sarah Al Atiyat.

“Me atraía mucho la idea de aprender esta disciplina en España, un país que está considerado como la reina de la Arquitectura en Europa”, añade. Indagó, buscó información de las mejores universidades europeas y encontró la oferta de IE, con sus grados totalmente en inglés y con un modelo de enseñanza innovador, que le sedujo definitivamente. Confiesa que es una privilegiada al estudiar en un campus ubicado en edificio histórico -el antiguo Convento de Santa Cruz la Real-, reedificado en el siglo XV por los Reyes Católicos y declarado monumento nacional en el siglo XX.

Sobre su futuro como arquitecta, Sarah Al Atiyat es prudente. “A todo el mundo le gusta tener su propio despacho profesional, pero a mí lo que más me seduce es una Arquitectura socialmente responsable y respetuosa con el medio ambiente; quiero ser una arquitecta cuyo trabajo contribuya a la sostenibilidad del planeta, me gustaría proyectar edificios que tengan una razón social y que ayuden a que la gente viva mejor”. Uno de sus sueños profesionales sería trabajar algún día para la firma británica “Foster+Partners” en cualquier rincón del mundo, ya sea en Londres, Abu Dabi o Estados Unidos. “Cuando ellos fichan a un arquitecto no valoran si es hombre o mujer, ni miran su raza, la religión que profesa o su origen social, sino sobre todo que tenga talento y ganas de innovar”, sostiene.

Por su parte, Amina Adwan, que habla inglés, árabe y un poco de ruso, siente pasión por el Derecho, una disciplina “que está presente en todo lo que nos rodea en nuestra vida diaria”. Para ella, conocer el Derecho te abre muchas posibilidades laborales y te ayuda a entender mejor el mundo. Aún es pronto para decantarse por alguna especialidad, pero Amina Adwan ya posee cierta inclinación hacia el Derecho relacionado con los negocios y las grandes corporaciones. A ella, por ejemplo, le encantaría hacer prácticas profesionales en “Clifford Chance”, una firma internacional de abogados, “y si pudiera elegir, trabajaría en Estados Unidos, un país que todavía no conozco”, reconoce.

