Otra forma del ver el cine

El trabajo artesanal para el mundo del cine de Emilio Ruiz del Río puede verse en La Alhóndiga y en La Cárcel. / N. LLORENTE

El mundo del cine es muy amplio y no consiste solo en sentarse en una sala y disfrutar de una buena película. Hay otras maneras de verlo, de sentirlo, de acercarse a sus secretos. Y la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia es experta en esa programación paralela que hace que MUCES lo impregne todo durante unos días.

Hay talleres, programas de radio en directo, ciclos destinados a los jóvenes, conferencias... y, por supuesto, exposiciones. Este año son tres las propuestas. La primera de ellas está centrada en la figura de Emilio Ruiz del Río, ‘El creador de espejismos cinematográficos’, y reúne algunas de las maquetas más espectaculares y representativas de la historia del cine español.

Domingo Lizcano, comisario de la exposición, explica que “con las fotos que guarda la familia de sus trabajos y con las maquetas —las pocas que se conservan— vamos a descubrir un poco los secretos de cómo se hacía el cine cuando era más artesanal, antes de la llegada de los efectos por ordenador”, en un momento en el que la inventiva lo era todo, porque “ahora se hace todo con teclas, hay programas que resuelven problemas, pero antes era Ruiz del Río el que se resolvía problemas, era el ‘Photoshop’ de antes”.

De su imaginación salían Notre Dame, una panorámica de Nueva York, un campo de concentración... cualquier cosa que necesitaran los directores o productores de cine que no podían desplazarse a los escenarios en los que se desarrollaban sus historias.

El trabajo de Ruiz del Río, “evidentemente, es desconocido para el gran público —continúa Lizcano—. Y es de agradecer que MUCES haya querido elegir a un técnico para este homenaje, porque normalmente los reconocimientos que se hacen en los festivales de cine son para directores, actores o actrices, los rostros más conocidos o populares. Los técnicos suelen estar en un segundo término y ser más anónimos. Es más, el trabajo de Emilio Ruiz debía ser casi invisible, porque su éxito era que cuando la gente veía una película luego dijera «¿maquetas, qué maquetas? Si no he visto ninguna»”.

Esta exposición se reparte entre La Alhóndiga y la Sala Ex.Presa 2 de La Cárcel_Centro de Creación, y puede visitarse hasta el 10 de diciembre de manera gratuita.

También en La Alhóndiga se encuentra ‘Autores y carteles: 100 años de cine búlgaro’, una muestra creada en 2015 con motivo del centenario de la industria cinematográfica búlgara. En ella se hace un recorrido por la historia del séptimo arte en Bulgaria, su evolución, pasando de un país autoritario a la actualidad. También estará abierta hasta el próximo 10 de diciembre.

Y la tercera propuesta de este año se encuentra en el campus María Zambrano, ya que precisamente es fruto de la colaboración que hay entre MUCES y la UVa desde hace ya diez años. Bajo el título ‘Cine y educación. ¿Necesita la sociedad un plan de alfabetización mediática?’, recoge distintas iniciativas que, en las últimas décadas, han llevado el cine a las aulas. A través de fotografías, carteles, vídeos y equipos se hace un recorrido por varias propuestas centradas en la alfabetización mediática. “El objetivo es lograr que el espectador salga de la exposición con más preguntas de las que tenía al entrar”, aseguró en la presentación una de sus comisarias, Begoña Sánchez Galán. Estará abierta en la Biblioteca del Campus hasta el 29 de noviembre.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.