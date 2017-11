Muñoz afirma que “las rebajas se han desvirtuado perjudicando al comercio”

Manuel Muñoz, presidente de los comerciantes segovianos. / JUAN MARTÍN

El próximo viernes, día 24, se celebra el ya famoso ‘Black Friday’, una iniciativa empresarial que nació en el sector tecnológico como un día en el que ofrecer descuentos a los clientes para adelantar las compras de Navidad y que en pocos años se ha extendido a todos los sectores, ampliándose, además, a varios días el periodo de ofertas. Esta y otras iniciativas similares son perjudiciales para el pequeño comercio, ya que no puede competir con ello e, incluso, desvirtuando el tradicional periodo de rebajas.

Este es uno de los principales problemas para el comercio, según Manuel Muñoz, presidente de la Asociación de Comerciantes Segovianos, y están trabajando para buscar una solución. “El tema de las rebajas nos interesa mucho, no porque no se hagan, sino por cómo se han desvirtuado, porque eso está perjudicando enormemente al comercio”, explica.

Tradicionalmente, las rebajas eran algo estacional, muy definido en el tiempo, “y entonces eran buenas; pero en estos momentos estamos viendo ‘el día de no sé qué’, ‘la semana de tal’… y en algunas campañas hasta nos tenemos que unir, porque no podemos olvidar que el ‘Black Friday’ está ahí y que el socio que quiera tiene que participar”.

Pero claro, continúa, “esa ley sí que querríamos, por lo menos, definir, para que el cliente sepa si le están haciendo rebajas o está en una promoción continua de artículos, porque al final nadie sabe a qué precio compra”, lamenta Muñoz.

Respecto a los horarios, otro de los caballos de batalla del comercio, el presidente de la ACS afirma que “tenemos una legislación muy buena en Castilla y León y en estos momentos estamos más bien tranquilos en cuanto a normativa”, aunque recuerda que ahora se permite la apertura ciertos domingos al año, pero “aquí no vale todo, no vale dar barra libre a un sector y que sea el mismo horario el que practique una gran superficie de una marca internacional que el que tenga un comerciante del barrio de La Albuera, porque es imposible y se les mete en el mismo saco”.

Respecto a la salud que presenta la Agrupación hoy en día, tras las últimas elecciones en las que Muñoz fue reelegido como presidente, reconoce que la ACS “es un ente que con el paso de los años tiene vida propia, es muy difícil cambiarle el rumbo respecto a los objetivos que tiene marcados, que son la defensa de los intereses del comercio de Segovia y su provincia y, obviamente, tratar los temas puntuales que puedan salir, en los que estamos personados siempre. En ese sentido tiene su estructura, tiene su personal propio, estamos bajo el paraguas de la FES, que es muy importante… por lo tanto ahí cumplimos muy bien los objetivos. A partir de ahí, pues nos podemos ir encontrando con problemas en determinados sectores, de forma genérica, que tenemos que ir solucionando tanto a nivel regional como nacional”.

Actualmente, hay en torno a 200 socios, así que “tenemos una buena representación”, dice Muñoz. “Obviamente la crisis nos ha hecho daño, porque ha hecho daño a todos los sectores, pero Segovia tiene en torno a 900 o 1.000 licencias [de comercio] y eso supone un 20 por ciento de representación, cuando hay ciudades que no llegan ni al 5 por ciento de representación”, explica.

Conferco Sobre la polémica surgida en torno a la dirección de Conferco (Confederación del Comercio de Castilla y León), cuando otras agrupaciones provinciales acusaron a Muñoz de querer perpetuarse en el poder, encabezadas por la burgalesa, Muñoz asegura que “yo dije que no quería seguir, que llevaba ya muchos años, lo que pasa es que, haciendo una ronda por las provincias, en ese momento en el que yo pregunté, no había ningún candidato y yo no creía que Conferco, con la entidad que tiene, pudiera caer en manos de una gestora, no podíamos dar esa imagen”.

Además, “había provincias que lo estaban pasando muy mal, que llevaban años sin aparecer a las reuniones y sin pagar las cuotas, entre ellas la provincia que ahora ha ganado [Burgos], y claro una provincia que lleva cuatro años sin pagar y sin aparecer... yo no pensaba que pudieran presentarse a una elección, me parecía hasta un poco atrevido, por decirlo de una manera suave”.

“Pero luego se quisieron presentar —continua explicando Muñoz— y se pusieron al corriente de pago, única y exclusivamente para presentarse. Pero insisto que yo dije ese mismo día que hicieran elecciones en condiciones porque yo no me iba a presentar, o sea que no tenía ninguna intención de seguir, y eso es lo que dije y cumplí”.

Así, desde el pasado mes de septiembre, la burgalesa María del Rosario Sanz es la nueva pesidenta de Conferco y aún es pronto para hacer algún balence sobre su gestión. “A la gente hay que darle un tiempo, se tienen que asentar, tienen que ver la problemática que en este momento tiene el comercio, tienen que ver cómo defender los intereses de todas las provincias, que es difícil porque cada una tiene su idiosincrasia; y a partir de ahí, imagino que a partir de seis meses o un año, empezaremos a ver su trabajo, que yo creo que será bueno”, concluye Muñoz.

