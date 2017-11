De la manera más cruel

Calleja es consolado por Lele tras ver la segunda tarjeta amarilla al inicio del segundo tiempo. / J.MARTÍN-G.SEGOVIANA

Nueve semanas después de su última derrota, en La Albuera ante el Fuenlabrada, la Gimnástica Segoviana volvió a quedarse sin sumar puntos en su visita al Mariano González de Navalcarnero. Lo hizo en un partido en el que las circunstancias castigaron al conjunto de Abraham García, que controló el choque mientras jugó en igualdad numérica, pero que pasó apuros ante un Navalcarnero que empujó tras la expulsión de Dani Calleja al comienzo del segundo tiempo. Para más castigo, la derrota llegó en la última jugada, tras un protestado penalti de Anel sobre Joaquín, que convirtió Ónega para dejar los tres puntos en villa madrileña, cuyos orígenes, hace cinco siglos, la vinculan a la capital segoviana.



Gustó y se gustó la Gimnástica Segoviana en una igualada primera mitad en la que los visitantes llevaron la iniciativa ante un rival que sabía bien lo que debía hacer, agazapado y esperando su oportunidad. El primer aviso lo haría Quino, con un fuerte disparo raso desde fuera del área, en el minuto nueve, que se marchaba fuera por poco. Apenas cinco minutos más tarde, Dani Calleja, la auténtica pesadilla de la zaga local, se hacía con el cuero y se internaba en el área madrileña, pero se anticipaba bien el capitán local, el central Álex González, malogrando lo que hubiese podido ser el primer tanto para los segovianos.



Los vanos intentos no se hacían que la Gimnástica bajara los brazos, todo lo contrario. Así, en el minuto 20, Calleja botaba una falta a dos metros de la frontal del área rival y obligaba a la intervención de Isma Gil, que desviaba con acierto. Respondía el Navalcarnero, con un centro de Barbosa, que apuraba hasta la línea de fondo y enviaba el cuero a la testa de Édgar, quien cabeceaba para que Pablo tuviera que despejar sobre el travesaño.



Pero los segovianos siguieron intentándolo y en el minuto 26 el protagonista fue Anel, tras un saque de córner, que envió el esférico a manos de Isma Gil. Era la antesala del gol gimnástico, que llegaba en el minuto 42 gracias a magistral lanzamiento de falta, ejecutado por Alberto Leira, que se alojaba junto al palo derecho de la meta navalcarnereña. Gol psicológico que parecía afectar a los madrileños y con el que se llegaría al descanso.

Un arranque demoledor Pero igualmente psicológico y dañino para el rival fue el empate del Navalcarnero nada más reanudarse el choque. Lo conseguía Manu, a la salida de un saque de esquina. En las protestas por el tanto, originado por un saque de esquina que no pareció a los segovianos, Dani Calleja, por protestar, vería la segunda cartulina y la Gimnástica se quedaba con diez hombres. Sería el colmo de la suerte y la puntilla para los de Abraham, que hubieron de remar toda la segunda parte contra corriente, con un hombre menos, ante un Navalcarnero que empujaba y empujaba en busca de la remontada.



Joaquín la buscaría en el minuto 69, también a balón parado, en un saque de esquina, pero su testarazo se marchaba alto. Y Cidoncha buscaría sorprender, nueve minutos más tarde, con un lanzamiento desde el centro del campo, viendo a Pablo adelantado, que el cancerbero segoviano despejaría, in extremis, por encima del larguero.

Los minutos iban pasando, el hecho de jugar con uno menos iba pasando factura y Abraham decidía hacer cambios que aportaran frescura y rapidez al equipo, entrando Asier Arranz y Fernán en apenas dos minutos, y Guille a poco del final



La Gimnástica tuvo, aún así, la posibilidad de volver a ponerse por delante en el marcador gracias, precisamente, a una jugada de Fernán, quien llevaba pocos minutos en el terreno de juego y que se fue de cuanto rival se puso por delante de él, buscando el área con la insistencia y la ansiedad justa para llegar hasta la zona de remate donde, en la última línea de pase, la defensa navalcarnereña, malograra ese posible gol.



Y así se llegaría al tiempo de descuento. Se habían añadido cuatro minutos y al borde de cumplirse, Anel derribaba a Joaquín dentro del área. Ante la alegría de locales y el asombro y enfado visitante, Sureda Cuenca señalaba penalti. Se encargaba de lanzarlo Ónega y marcaba pero el colegiado balear daba aún un halo de esperanza al mandar repetir el lanzamiento al haberse adelantado en la línea Cidoncha. No volvería a fallar Ónega en el segundo lanzamiento, dejando los tres puntos en casa, y a la Segoviana con la sensación de haber sido perjudicada de nuevo por la actuación arbitral.

