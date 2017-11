El Unami cae ante el líder, el Viaxes Amarelle, (2-0) y pasa a ocupar un puesto en la zona baja

Disputado duelo el que se dirimió en el pabellón Sagrada Familia de A Coruña entre el Viaxes Amarelle FSF y el Unami CP, que terminó con victoria del cuadro gallego por 2-0, con goles de Dolo y Patri. El conjunto que dirige Luis Martín luchó con seriedad en la cancha del actual líder de la Segunda División femenina, pero no encontró puerta y volvió a caer; complicandose su situación. Con este resultado, las segovianas son decimocuartas, al haber cosechado un balance de seis puntos de dos triunfos en nueve partidos, y se encuentra en una zona comprometida en la que solo el Fisober y la Escuela Ciudad de Guadalajara están por debajo.



El duelo comenzó y ambos equipos presentaron un respeto mutuo. Las locales esperaron con una defensa de tres a media pista con la intención de aprovechar sus bazas a la contra; mientras que las azules buscaron desarrollar el peso del juego, aunque en los primeros compases fueron para ir asentándose. Las ocasiones empezaron a llegar y el Amarelle fue tomando mayor protagonismo con acciones que llamaban al peligro. El marcador se inauguró con un gol de Dolo, que remató al segundo palo tras una jugada personal de Martita.



Con el resultado de cara, la defensa gallega fue ganando solidez y al Unami le costó trenzar jugadas. En el segundo tiempo, las azules subieron la línea de presión para dificultar la creación a las locales. Sin embargo, el Viaxes volvió a golpear cuando solo habían transcurrido dos minutos después del ecuador y Patri tras un robo de balón se jugó un uno contra uno que terminó en gol.



No tiraron la toalla las jugadoras de Martín y siguieron presionando con el objetivo de robar balones y disponer de alguna ocasión. El plantel local estuvo cómodo con la ventaja y las llegadas de las visitantes no terminaron de encontrar tino. Finalizó el encuentro y los tres puntos se quedaron en feudo gallego para pasar a liderar la competición.

VIAXES AMARELLE: Sandra, Sheila, Inés, Martita y Patri, equipo inicial, María Gómez, Mónica, Dolo, Marta Hermo y Pau.

UNAMI CP: Carmen, Carré, Vero, Marina y Ro, equipo inicial, Cris, Laury, Laura Llorente, Usa y Lau.

