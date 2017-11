El Unami dobla a la UVa

La jugadora del Alhambra María del Mar Fernández intenta marcharse de una rival de la Universidad de León. / KAMARERO

El Alhambra Unami volvió a la senda de la victoria al derrotar a la Universidad de Valladolid en el pabellón rival de Fuente de la Mora después de que el pasado fin de semana perdiera su primer partido. El conjunto de Alicia Alonso ganó gracias a su intensidad defensiva y a su ataque de garantías. Con estos mimbres, el cuadro segoviano construyó un nuevo triunfo por 32-63, doblando casi al tanteo de las contricantes, y continúa como líder de la Primera División Nacional femenina.



Arrancó el duelo y los visitantes pronto abrieron brecha. Las jugadoras salieron enchufadas y empezaron a distanciarse a golpe canastas. Su acierto de cara y su fortaleza a la hora de defender fue clave para tomar el dominio del encuentro. La superioridad con la que inició el plantel de Segovia dejó tocada a la Universidad de Valladolid y durante el primer cuarto no logró asentarse. La ventaja que imprimió el Alhambra llegó a 17 puntos arriba (5-22) y prosiguió a un ritmo firme.



Bajó la efectividad del Unami, pero aún así siguió estando por encima del equipo universitario y se fueron al descanso ganando 10-34. Pasado el ecuador, la UVa reaccionó y se mostró más competitiva. Se dirimió el cuarto más igualado entre ambos conjuntos, dado el impulso que tomaron las locales subiendo una marcha más a sus acciones y la reducción del plano físico de las visitantes.



Los últimos diez minutos se afrontaron con el marcador de 27-50 y, aunque las de casa se echaron hacia adelante fue tarde para reducir la amplia diferencia que cosechó el Unami en los trances iniciales. El Alhambra jugó con el factor del resultado al final y terminó cerrando el encuentro con mayor comodidad y tino por 32-63. Con esta victoria, las chicas de Alonso siguen en la primera posición, siendo el equipo más anotador de la categoría. El próximo sábado recibe a la plantilla extremeña del Herbalife Miralvalle en el pabellón Emperador Teodosio.

UVA: Salinas C. (2), Sánchez B. Inclán C. (9), Villalón M. (2), Diente R. (6), González M. (4), Suárez C. (6), De Celis M. y Brako R. (3).

ALHAMBRA UNAMI: Guijo P. (10), Rollán M. (10), Esteve H. (8), Moukoudi L. (4), Correa M. (8), Fernández M. (11),

Del Campo C. (5), Bacallado L. (7) y Solana E.

