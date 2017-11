Reivindicación de la infancia

Los niños fueron los protagonistas indiscutibles de esta marcha organizada por Caminantes y a la Asociación de Familias de Acogida de Segovia, con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia. / NEREA LLORENT

Se trata de reivindicar la infancia, con todo lo que eso supone, y de conseguir que no se robe la infancia a miles de niños —entre 13.000 y 15.000 en toda España— que tienen que vivir en instituciones, tutelados por administraciones públicas en lugar de arropados por una familia, ni a los que sí viven con padres o familiares pero en riesgo de pobreza, o a los que tienen dificultades de aprendizaje o enfermedades, a los que se han quedado sin patria por las guerras... Dos asociaciones segovianas, Caminantes y Afasego (Asociación de Familias de Acogida de Segovia) se han propuesto, al menos una vez al año, remover conciencias y dar visibilidad a estos niños con una marcha reivindicativa y festiva que ayer disfrutaron decenas de familias en el centro de Segovia.

Objetivo conseguido, según Ana Marugán, de Afasego, una de las organizadoras, quien se mostraba “muy contenta porque hay muchísimos niños, que han venido con sus padres, y realmente ellos son los protagonistas. Queríamos celebrar un día esta fiesta y la respuesta de la ciudadanía

de Segovia ha sido estupenda”.

“Los niños más invisibles son los que crecen en centros, ellos no están aquí pero nos acordamos de ellos en toda esta marcha, y de los que por distintas circunstancias no tienen acceso a derechos como una vivienda digna, comida suficiente, niños a los que se les han recortado derechos en Sanidad Educación , en Servicios Sociales... Por la infancia creo que merece la pena juntarnos y reivindicar sus derechos”, añadió Marugán.

Afasego y Caminantes contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y la corporación municipal estuvo representada por el concejal de este área, Andrés Torquemada y su compañera del Grupo Socialista Paloma Maroto , así como la concejala del Partido Popular Rosa Redondo, a título personal. La marcha transcurrió con mucha animación, desde la avenida del Acueducto , donde empezó pasado el mediodía, al ritmo siempre de una gran batucada a cargo de BatuBeat y Sue Danza Tribal, con paradas en el Azoguejo, San Martín, etcétera, donde hubo exhibiciones de los percusionistas, danza y malabares.

La marcha generó expectación entre los visitantes de la ciudad, muchas caras de sorpresa entre turistas sentados en las terrazas de la avenida del Acueducto . “¿Niños invisibles?” preguntó uno al ver la pancarta que la encabezaba, mientras los turistas orientales no daban a basto para captar todo lo que sucedía con las cámaras de sus teléfonos de última generación.

Una vez en la Plaza Mayor, los participantes asistieron a un espectáculo de circo improvisado, a cargo de la compañía Ajonegro, con mucho humor y participación de los pequeños. Después, la periodista Yolanda Fernández, del Ayuntamiento , que presentó el acto y recordó a los presentes el objetivo de la marcha, cedió la palabra a Andrea Ramos, una joven segoviana —de la zona de Cuéllar — que estudia en Salamanca y vive en un piso compartido. Aquejada desde niña de osteogénesis imperfecta, enfermedad conocida como ‘huesos de cristal’, habló de su experiencia y de cómo ha conseguido ser independiente, “que es lo que todos los padres con niños con dificultades queremos”, comentó la representante de Afasego.

Precisamente, Ramos terminó su intervención con una frase que invita a “creer en tu futuro y crecer como persona”, a pesar de dificultades como la que ayer mismo tuvo que superar, ya que el tren de alta velocidad en el que viajó hasta Segovia “no tenía rampa”.

El acto finalizó con la lectura de un manifiesto reivindicativo, a cargo de Ana Marugán, quien, a pesar de los problemas de megafonía, consiguió hacer llegar un mensaje de crítica hacia las administraciones estatal y autonómicas por no preocuparse de los niños con dificultades, los niños invisibles. La responsable de Afasego fue muy crítica con una campaña del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, que concluye mañana, según comentó, porque es el resultado de una promesa de hace dos años e incluye un spot que únicamente han visualizado 19 personas —hasta ayer— en YouTube.

Marugán lo puso como ejemplo de la invisibilidad de esa infancia en riesgo y animó a los participantes en la marcha segoviana a hacerse fotos en un photocall para subirlas luego a una página de Facebook creada para este evento.

Por último, y no menos importante, reivindicó “la risa, pero a carcajadas, incontenible y contagiosa, que los niños se rían y si no saben, hay muchos que no se ríen a carcajadas, hagamos todo lo posible hasta lograrlo”.