Confianza de líder

El centrocampista del Unami CP Guti intenta marcharse de la presión de dos rivales del CD Raudense. / KAMARERO

El Unami CP volvió ganar una jornada más para seguir al frente de la Liga Regional de Aficionados. En esta ocasión, se impuso al CD Raudense por el resultado de 3-0 en el campo de La Albuera, en un encuentro que afrontó con la confianza que otorga la condición de ser líder de la competición y dominó, sin prisas, desde los primeros trances. El conjunto de Roa de Duero aguantó hasta el minuto 75, con meritorias intervenciones de su portero Rodero, y fue en el último cuarto de hora cuando el cuadro local marcó los tres goles por mediación de Ibra, Choflas y Guti.



Arrancó el duelo y Barto presentó un equipo joven, sujetado con la experiencia de los centrales Sergio y Jorge y la referencia ofensiva de su capitán Álex. El conjunto visitante planteó un partido en defensa, intentando juntar líneas, a la espera de encontrar tino a la contra a través de sus hombres de ataque, Colinas, Omar o Patxi. El plantel segoviano pronto propuso un esquema constructivo, cimentado en la fluidez de balón -aprovechando que se regó el terreno de juego de manera previa al choque- con la combinación entre sus componentes de la medular, Juan de la Mata, Elías y Guti, para nutrir balones al tridente en ataque integrado por Ibra, Dani Abad y Álex.



La primera ocasión del asalto la tuvo Guti pero no terminó de definir de forma efectiva como consecuencia de que el campo estaba mojado. El propio 10 de los locales volvió a incidir sobre el perímetro burgalés, dando impulsó para asentar las bases del equipo a golpe de confianza. El dominio fue ganando peso en aras del Unami y los visitantes se dedicaron a encofrar su zaga.



El Raudense consiguió llegar a la meta rival en una jugada que dispuso el punta Patxi, aprovechando un descuido benévolo de los defensas de Segovia, aunque sin consumarse. Tras esta acción, los visitantes fueron tomando mayor contacto con el esférico y jugaron más destenazados. El Unami, por su parte, no cedió en sus pretensiones y tuteó al peligro con ocasiones con las que acarició la ventaja. Jorge, Dani Abad o Juan de la Mata pudieron descorchar el marcador, pero se consumió el primer tiempo sin goles.



Pasado el ecuador, los de Roa continuaron aguantado el dibujo ofensivo con el que salió Barto. Ambos conjuntos desarrollaron virtudes para desnivelar la balanza, aunque no fue hasta el minuto 75 cuando Ibra abrió el electrónico. A la jugada siguiente, el delantero Choflas, que acababa de entrar, materializó el segundo y, poco después, Guti sentenció con el definitivo 3-0.

UNAMI CP: Christian, Julio (Alfonso, min. 68), Alcubilla, Sergio, Jorge, Juan de la Mata, Ibra, Elías, Álex (Choflas, min. 68), Guti y Dani Abad (Hamza, min. 77).

CD RAUDENSE: Rodero, Óscar (Chico, min. 51), Bravo, Víctor, Roberto, Aguado (Veganzones, min. 75), Omar, Casado, Colinas, Álvaro y Patxi (Triviño, min. 68).

ÁRBITRO: Manchado Rodríguez, asistido en bandas por Criado y Falagan. Mostró tarjetas amarillas a Omar por los visitantes.

GOLES: 1-0 (min. 75) Ibra; 2-0 (min. 77) Choflas; 3-0 (min. 84) Guti.

