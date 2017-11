Los vecinos salen a la calle para urgir la construcción del Segovia IV

Manifestación para pedir el cuarto centro de salud de la ciudad. / KAMARERO

Cientos de ciudadanos salieron ayer a la calle para urgir la construcción del centro de salud Segovia IV. Los vecinos reclaman a la Junta de Castilla y León que empiece las obras en esta legislatura y se hagan efectivas las promesas del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, según proclamaron en la manifestación organizada por la asociación ‘San Mateo’ del barrio de Nueva Segovia. “Queremos verlo empezar para verlo acabar. Si no se empieza no se termina”, decía con el megáfono en mano Claudio Vírseda, directivo de la asociación vecinal, al paso de la marcha reivindicativa por la Calle Real.

La manifestación partió desde el Azoguejo hasta la sede de la Delegación Territorial de la Junta, en la plaza Reina doña Juana, donde se dio lectura a un manifiesto que recoge los cerca de 20 años que llevan los vecinos de Nueva Segovia reclamando el ambulatorio y la sucesión de promesas políticas recibidas y hasta la fecha incumplidas.

Junto al Acueducto, a las doce de la mañana se reunieron los manifestantes entre los que había vecinos de varios barrios de la ciudad e incluso de pueblos próximos. Desde el primer momento llamó la atención a los propios convocantes la amplia representación política, y especialmente, el respaldo de los concejales del PP que no habían anunciado públicamente su presencia.

Todos los grupos políticos que integran la corporación municipal —PSOE, PP, Ciudadanos, UPyD-Centrados en Segovia e Izquierda Unida— estuvieron presentes en la marcha reivindicativa, a la que también acudieron parlamentarios nacionales, como Félix Montes, procuradores regionales, como Natalia del Barrio, José Luis Aceves o Ana Agudíez, diputados provinciales y varios alcaldes de pueblos de la provincia. Junto a ellos caminaron integrantes de colectivos sanitarios y sociales, como la Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Segovia y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia, cuyo presidente, Juan Bautista Mullor, recordó el apoyo de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal).

Entre los manifestantes había familias, jubilados, niños, comerciantes, sanitarios, profesores, estudiantes... que durante el recorrido gritaron ‘Segovia IV Ya’. Esta misma reclamación ha encabezado la campaña de recogida de firmas que la Asociación de Vecinos del barrio de Nueva Segovia 'San Mateo' ha llevado a cabo en octubre y noviembre y que ha sido respalda por más 8.200 personas, según la última validación hecha por los promotores de la movilización.

La pancarta, que daba paso a una corriente humana formada por más de seiscientas personas, era sujetada por los dirigentes del movimiento vecinal y, a solicitud de los organizadores, por la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero.

Durante el recorrido de la marcha que subió por la Calle Real para llegar a la Plaza Mayor y continuar por la calle Cronista Lecea hasta la plaza Reina doña Juana, los integrantes de la Asociación ‘San Mateo’ ofrecían por megafonía “visitas guiadas” por la parcela del barrio de Nueva Segovia donde desde el año 2000 está proyectada la construcción del cuarto centro de Atención Primaria de la capital. También indicaban que la petición de este servicio “es justa y necesaria”. Y así en el escrito reivindicativo al que se dio lectura ante la sede de la Junta de Castilla y León, la portavoz de la asociación de Nueva Segovia, Emiliana Sanz, indicaba que pertenecer a u barrio con más de 8.000 vecinos y más de 5.000 tarjetas sanitarias “nos acredita para exigir el Centro de de Salud IV de Segovia en Nueva Segovia”.

El colectivo vecinal aclaró que “no vamos en contra de un partido determinado”, sino que exigen a quien gobierna que cumpla sus compromisos o “¿solo buscaban votos?”, cuestionaron los vecinos.

Cansados de “promesas vacías”

P. B./ segovia

Los vecinos del barrio de Nueva Segovia aseguran que han organizado la manifestación para decir a Junta de Castilla y León que “ya está bien que nos tomen el pelo con compromisos y promesas vacías que se repiten durante todas las elecciones a Cortes”. Ante la Delegación Territorial de la Junta, los portavoces de la Asociación San Mateo recordaron que llevan 18 años pidiendo la construcción de un centro de salud en Nueva Segovia y de estos, diez escuchando como distintos representantes de la Administración regional prometían abrir el demandado servicios de consultas de Atención Primaria.

En el manifiesto leído al termino de marcha reivindicativa se relataron las intervenciones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado en las que han dado su palabra a favor de la creación de este servicio. En un par de ocasiones la lectura de los hechos relatados y de las palabras de las citas de los representantes institucionales fueron respondidas por manifestantes con gritos de “mentira”.

Los directivos de la asociación de vecinos de Nueva Segovia hicieron referencia a las últimas reuniones y a las últimas comunicaciones escritas de Sáez Aguado que ha asegurado que en el plazo de dos semanas los servicios técnicos de la Consejería de Sanidad iniciarán el procedimiento administrativo para licitar el proyecto de ejecución del futuro centro sanitario. El ambulatorio ha sido proyectado para dar servicio a los titulares de 9.000 tarjetas sanitarias (1.997 corresponde a vecinos de los barrios incorporados y 7.000 de Nueva Segovia).

Tal y como se recordó ayer en la concentración, la Consejería tiene previsto invertir 2.850.000 euros en tres años en el nuevo ‘Segovia IV’. Los vecinos entienden que este dinero no es suficiente para ejecutar la obra y puesta en marcha del centro de salud, pero “aceptan” e incluso se felicitan por esta respuesta, no sin dejar de advertir que “no se nos va a olvidar lo prometido por la Junta de Castilla y León y por el consejero de Sanidad”. En el manifiesto, los vecinos de Nueva Segovia dejan constancia de que quieren que la promesa de construcción del centro se cumpla en la presente legislatura.

