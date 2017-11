Tres puntos para salir

El centrocampista de la Segoviana Alberto Leira conduce un balón ante la presión de un rival del Navalcarnero. / M. HERRERO

Las victorias siempre te cambian la cara, y suelen dar bastante más valor al trabajo que se realiza, aún cuando éste sea el mismo que se hacía cuando no se ganaban partidos. Así la Segoviana, que se mantiene en la penúltima plaza de la clasificación en el grupo I de la Segunda División B, mira el futuro con más optimismo del que puede hacerlo (por ejemplo) el Ferrol, que está fuera de los puestos de descenso por aquello del gol/average, pero al que se le presumía una mejor clasificación por aquello de la plantilla que maneja, y que no gana un partido desde el 24 de septiembre.



Así que, con la moral alta el conjunto azulgrana se desplaza hasta la localidad hermana de Navalcarnero, donde en el estadio Mariano González, de hierba artificial, disputará los tres puntos frente a un equipo madrileño bien colocado en la tabla, con aspiraciones de play off, y que en pretemporada ya le enseñó al conjunto de Abraham García cómo deben hacerse las cosas si aspiras a permanecer en esta categoría, defensa fuerte, conceder nada y menos, y aprovechar lo poco que te ofrezca el contrario, y que a la Segoviana le costó unas jornadas aprender.

La enfermería, llena La enfermería azulgrana vuelve a tener bastantes más inquilinos de los que sería deseable. Con Álex y Alfonso Berrocal aún de baja, Chema ya está en casa, pero aún sin fuerzas suficientes como para ayudar al equipo como le gustaría. Además, Ivi sufre un problema en el cuádriceps, y Domingo otro en el aductor, más un fuerte proceso gripal que hace imposible su concurso. Y, como quiera que Manu está sancionado por acumulación de amonestaciones, donde se le acumulan los problemas a Abraham es en el centro del campo con la ausencia de un jugador de corte defensivo.



Podría serlo Rubén, junto a Quino o Alberto Leira, quien ocupara esa demarcación, pero todo depende de la apuesta del técnico para frenar el centro del campo del Navalcarnero. Los canteranos Juan de la Mata y Gómez forman parte de la convocatoria, pero su titularidad parece arriesgada, como arriesgado parecería prescindir de Fernán y Dani Calleja. Para la punta del ataque, Dani Arribas o Ayrton pondrán trabajo, y buscarán su ocasión.



El rival está más que acostumbrado a jugar partidos igualados, ya que ni una sola de sus victorias se ha producido por más de un gol. La Segoviana, aún en la penúltima plaza, se ha convertido en un rival de esos difíciles de superar, y aunque los de Abraham no estén habituados al césped artificial, se espera que compita como lo viene haciendo en las últimas jornadas. Aunque la penúltima plaza se ha convertido en la habitual del conjunto gimnástico, a nadie se le olvida que la undécima posición se encuentra a tan solo tres puntos. Tan cerca y tan lejos a la vez.

