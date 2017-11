El gnomo más divertido del cine español

Fernando Colomo, antes de empezar la gala, charlando con Antonio Resines y Rosa Montero. / NEREA LLORENTE

“Fernando Colomo hace películas sobre la vida. Su cine es real. No mira a sus personajes por encima del hombro, es un observador”. Muchas cosas se dijeron sobre este genio del cine en su gran noche, pero estas palabras, pronunciadas por Carlos Reviriego, director adjunto de la Filmoteca Nacional, pueden resumir un pensamiento único, marcado por la simpatía y, sobre todo, una profunda admiración por la persona y su trabajo.

Desde pequeño, ya demostró tener un talento especial para las artes, explica Esteban García Albea, amigo de la infancia de Colomo, con el que compartió aventuras en el patio del colegio, donde “se nos cruzó un frailecillo” que les hizo descubrir el cine, marcando para siempre su vida. Desde entonces, asegura García Albea, “Fernando es un hombre que ha actuado siempre con libertad, mejor o peor, pero lo ha hecho; nunca ha perdido el humor; y siempre ha estado comprometido con su tiempo, algo que le honra”.

El mismo orgullo por compartir su amistad muestra Miguel Ángel Furones, con quien además ha trabajado en ‘La isla bonita’, para quien “en España falta una película por hacer y es una película sobre Fernando, que será medio realidad, medio ficción, porque él es así y todo lo que le pasa lo convierte en cine”, con ese don que solo tienen unos pocos de hacerlo sin que se note. “Es un privilegio tenerle como amigo y le agradeceré eternamente que me haya permitido decirlo aquí, delante de todo el mundo”, afirma Furones.

Antes entró en su vida la escritora Rosa Montero, en 1976 concretamente, cuando ambos coincidieron en un programa de televisión matinal, ambos allí porque “se nos consideraba entonces como jóvenes valores”. En ese instante, recuerda Montero, supo que iban a ser amigos porque “congeniamos muy bien desde el primer momento; me pareció muy gracioso, como un gnomo muy divertido (...) y poco después hizo ‘Tigres de papel’, que fue como un soplo de aire fresco en aquella época”.

Empezaba ahí a forjarse una carrera imparable, durante la que ha ido desgranando la historia de España a través de la cámara. “Ha sido un cronista de la vida, de la suya y de la de los demás”, dice Montero. Además, “tiene unos valores increíbles, es un grandísimo pintor y dibujante, pero nadie lo sabe, porque es como si hubiese escogido no descatar, quedarse en una esquina y observar la vida desde allí”, algo que forma parte de su encanto, según comparten todos aquellos que le conocen de cerca.

“Ojalá ese niño que tiene en su interior siga vivo siempre, porque ese niño es el que crea”, termina Montero. Deseo que comparte el actor Antonio Resines, quien se muestra muy agradecido a Colomo por haber contado con él para sus películas, “aunque yo nunca he sido la primera opción para Fernando en ninguna de sus películas, y de eso me he enterado 35 años después”, comenta en todo humorístico. Pero, sobre todo, el actor reconoce que “le estoy muy agradecido a Fernando, porque es parte importante de lo que ha pasado en este país desde finales de los 70, sobre todo en el cine”.

Después de tantas alabanzas, el protagonista de la Fiesta del Cine 2017 sube a recoger su ‘As de Segovia’, entregado por la alcaldesa, Clara Luquero. Y allí asegura que “todo esto me abruma mucho. Yo estaba pensando todo el rato que hablaban de otro que no era yo, pero eso es un rollo, porque al final tienes que salir y hacer de ti”. Porque así es él, en palabras de Rosa Montero, “un hombre de un metro noventa que ha decidido ser un gnomo para no llamar la atención”. El gran Fernando Colomo.

