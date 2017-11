Muere el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por una infección

Maza asistió al nombramiento de Julio Sanz Orejudo como presidente de la Abogacía de Castilla y León. / KAMARERO

José Manuel Maza, fiscal general del Estado, falleció en la tarde de ayer en una clínica de Buenos Aires (Argentina), donde fue ingresado el viernes por un proceso infeccioso. Según explicaron fuentes cercanas al fiscal, Maza se sintió indispuesto mientras participaba en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos y los médicos aconsejaron su inmediato ingreso hospitalario. Unas horas después, se confirmaba su fallecimiento.

Madrileño de nacimiento, Maza era segoviano de adopción. De hecho, tenía una residencia en la céntrica calle de San Agustín, donde pasaba varias noches a la semana. Su relación con Segovia viene por parte de su familia materna que, “absolutamente toda sin excepción y remontándose a la antigüedad, es segoviana. Mi madre nació en Segovia y desde niño he pasado en Segovia todas las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa... Y aquí he tenido todas las experiencias grandes de la vida. Aunque nací en Madrid y viví y estudié allí, las experiencias interesantes de la vida las he tenido en Segovia”, explicaba Maza a este diario en una entrevista concedida en 2011, cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

Por ello, no dudaba en afirmar que “soy segoviano. En Madrid, la mayor parte de mis conocidos piensan que lo soy de nacimiento porque siempre estoy hablando de Segovia e incluso en alguna ocasión, cuando me preguntan, digo que soy segoviano”.

Este sentimiento le ha valido el reconocimiento de diversas asociaciones de la ciudad y de fuera de ella. El último, este mismo año, le fue concedido por el Centro Segoviano de Madrid, que le nombró ‘Segoviano del Año’.

También era frecuente verle en actos de todo tipo, tanto sociales —como la ‘judiada’ de La Granja, a la que acudió el pasado verano como un vecino más—; como profesionales, por ejemplo, en las jornadas sobre ‘Responsabilidad de la Persona Jurídica-Compliance en las Pymes’, organizada por la FES el pasado mes de febrero.

El Gobierno propuso a José Manuel Maza como fiscal general del Estado en noviembre de 2016 y ayer, desde el propio Gobierno, llegaron los primeros mensajes de condolencia a través de Twitter. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, escribió: “Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales”; y el presidente, Mariano Rajoy, manifestó su reconocimiento “por una vida de trabajo al servicio del Estado”.

Asimismo, los Reyes enviaron sendos telegramas de pésame a la viuda de Maza y a la Fiscalía General del Estado.

